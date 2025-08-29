रिलायंस एजीएम पर बाजार की नजर, ये 5 बड़े ऐलान कर सकते हैं मुकेश अंबानी

Reliance AGM 2025: बाजार के लोगों को रिलायंस की AGM में होने वाली प्रमुख घोषणाओं पर नजर रहेगी। कम से कम 5 ऐसी चीजे हैं, जिनके ऐलान की पूरे बाजार को उम्मीद है। आइए जानें वो उम्मीदें क्या हैं...

Reliance AGM 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज, 29 अगस्त 2025, को अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित कर रही है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगभग 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित करेंगे और पूरी डालाल स्ट्रीट की नजरें इस पर टिकी हैं। बाजार के लोगों को रिलायंस की AGM में होने वाली प्रमुख घोषणाओं पर नजर रहेगी। कम से कम 5 ऐसी चीजे हैं, जिनके ऐलान की पूरे बाजार को उम्मीद है। आइए जानें वो उम्मीदें क्या हैं...

उम्मीद-1 डिजिटल विस्तार और क्लीन एनर्जी डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने, रिटेल पहुंच को गहरा करने, और क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ने के अपडेट्स के जरिए मुकेश अंबानी से कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक और व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर रणनीतिक स्पष्टता की उम्मीद की जा रही है।

उम्मीद-2: जियो और रिटेल के आईपीओ रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ने पिछले कुछ सालों में शानदार वृद्धि दर्ज की है और कंग्लोमरेट के लिए मुख्य विकास इंजन बनकर उभरे हैं। रिलायंस का लक्ष्य इन व्यवसायों की अलग-अलग लिस्टिंग कर शेयरधारकों के लिए और मूल्य उत्पन्न करना है।

विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक AGM में जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के आईपीओ की संभावित समयसीमा या रोडमैप के किसी भी संकेत पर बारीकी से नजर रखेंगे। इसके अलावा, निवेशक जियो के 5G रोलआउट और जियोएयरफाइबर के विस्तार की प्रगति पर भी ध्यान देंगे, जिसका लक्ष्य 100 मिलियन घरों तक पहुंचना है।

उम्मीद-3: जियो की एआई रणनीति पर भी होगी चर्चा विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा कि बाजार रिलायंस की एआई पहलों पर जियो के माध्यम से और स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक प्रमुख लंबे समय के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में उजागर किया गया है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने कहा, "चूंकि जियो की एआई परियोजनाएं और इसके मीडिया और कंज्युमर बिजने का विस्तार विकास के प्रमुख दीर्घकालिक चालक हैं, इसलिए प्रबंधन की इन परियोजनाओं पर टिप्पणी बारीकी से देखी जाएगी"।

उम्मीद-4: रिटेल बिजनेस का विस्तार जारी रिलायंस रिटेल का फुटप्रिंट अभी भी 77 मिलियन से अधिक पर सबसे बड़ा बना हुआ है। निवेशक रिलायंस रिटेल की विकास योजनाओं, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) व्यवसाय के विस्तार की प्रगति, और क्विक कॉमर्स पर संभावित घोषणाओं पर नजर रखेंगे।

उम्मीद-5: ग्रीन एनर्जी बिजनेस में तरक्की