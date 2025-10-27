Hindustan Hindi News
मार्केट की नजर आज रिलायंस, ओला, रेलटेल, एनटीपीसी समेत इन शेयरों पर रहेगी

Mon, 27 Oct 2025 08:43 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stocks in Focus Today: आज कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे (Q2 Results) जारी करेंगी, इसलिए इनके शेयरों में हलचल रहने की उम्मीद है। इनमें इंडस टावर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, केफिन टेक्नोलॉजीज और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स प्रमुख हैं। इनके अलावा कुछ कंपनियों के लेटेसट अपडेट्स के चलते उनके शेयरों पर निवेशकों की नजरें रहेंगी।

आज फोकस में रहेंगे ये शेयर

रिलायंस इंडस्ट्रीज

कंपनी यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के रूसी कच्चे तेल के आयात और यूरोप को रिफाइंड उत्पादों की आपूर्ति पर लगे नए प्रतिबंधों के असर का आकलन कर रही है।

कोटक महिंद्रा बैंक

बैंक का शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 4% बढ़कर 7,311 करोड़ रुपये रहा, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 3% घटकर 3,253 करोड़ रुपये रहा।

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

वित्त मंत्रालय ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक हितेश जोशी को अगले तीन महीनों के लिए कंपनी का चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त किया है।

ओला इलेक्ट्रिक

कंपनी के बोर्ड ने 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, कंपनी का शेयर अभी भी अपने आईपीओ भाव 76 रुपये से नीचे ही चल रहा है।

डॉ. रेड्डीज लैब

हैदराबाद स्थित इस दवा कंपनी ने सितंबर तिमाही (Q2) में 1,347 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7.3% की बढ़ोतरी है।

कोफोर्ज (Coforge)

कंपनी का रेवेन्यू 5.9% बढ़ा जो उम्मीदों के अनुरूप था, जबकि इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन 80 आधार अंक बेहतर होकर 14% रही, जो अनुमान से बेहतर है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL)

आयकर अपीलीय अधिकरण (CIT) ने कंपनी की अपील को आंशिक रूप से मानते हुए उसे 1,194.07 करोड़ रुपये के विवादित टैक्स डिमांड में से 1,102.91 करोड़ रुपये की राहत दी है।

रेलटेल (RailTel)

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) ने 209.78 करोड़ रुपये के एक वर्क ऑर्डर को रद्द कर दिया है। यह ऑर्डर बिहार में 'PM-SHRI' पहल के तहत 'शिक्षा गुणवत्ता वृद्धि परियोजना' को लागू करने के लिए दिया गया था।

एनटीपीसी (NTPC)

देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) के साथ कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) बनाने के लिए एक प्लांट लगाने का समझौता किया है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
