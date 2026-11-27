इधर मार्केट में गिरावट, उधर वारी के शेयर 14% उछले, सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर से उमड़े निवेशक
मुख्य बातें
- टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी दिग्गज कंपनियों के स्टॉक काउंटर पर जहां भगदड़ हैं, वहीं वारी के काउंटर पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है
- कंपनी को 120 मेगावाट पीक क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर से शेयर कारोबार के दौरान करीब 14 प्रतिशत तक उछल गया
शेयर बाजार में आज गिरावट के बीच सोलर सेक्टर की कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नॉलजीज के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिल रही। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी दिग्गज कंपनियों के स्टॉक काउंटर पर जहां भगदड़ हैं, वहीं वारी के काउंटर पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कंपनी को 120 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर से शेयर कारोबार के दौरान करीब 14 प्रतिशत तक उछल गया। बीएसई पर शेयर ने 781.55 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया।
कंपनी को क्या मिला ऑर्डर?
वारी रिन्यूएबल टेक्नॉलजीज को 26 नवंबर को 120 MWp क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी सोलर मॉड्यूल की सप्लाई के साथ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) का काम भी करेगी।
क्या-क्या है ऑर्डर में
प्रोजेक्ट की क्षमता: 120 MWp
ऑर्डर मिलने की तारीख: 26 नवंबर 2026
प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन: वित्त वर्ष 2027-28
ऑर्डर देने वाली कंपनी: घरेलू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
ऑर्डर की वैल्यू: कंपनी ने खुलासा नहीं किया है।
वारी रिन्यूएबल टेक्नॉलजीज ने स्पष्ट किया है कि ऑर्डर देने वाली कंपनी के साथ उसके प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई संबंध नहीं है। यह संबंधित पक्ष का लेनदेन भी नहीं है।
सितंबर तिमाही में 30 प्रतिशत घटा था मुनाफा
कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे थे। इस दौरान नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 30 प्रतिशत घटकर 82 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 116 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 36.5 प्रतिशत बढ़कर 1,057.8 करोड़ रुपये रहा। EBITDA 1.3 प्रतिशत बढ़कर 160 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, EBITDA मार्जिन घटकर 15 प्रतिशत रह गया।
वारी की शेयर प्राइस हिस्ट्री
आज सवा 11 बजे के करीब स्टॉक 9.33 प्रतिशत ऊपर 750.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। एक हफ्ते में यह शेयर 2.24 प्रतिशत टूट चुका है। जबकि, पिछले एक महीने में इसने 4.90 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 6 महीने में रिटर्न देने की बात करें तो इसने निवेशकों को 30 प्रतिशत से अधिक का नुकसान पहुंचाया है।
शेयर बाजार में गिरावट
आज कमजोर शुरुआत के साथ शेयर मार्केट की गाड़ी डीरेल हो गई। सेंसेक्स 731 अंक टूटकर 83596 पर आ गया। जबकि, निफ्टी 190 अंक नीचे 25693 पर ट्रेड कर रहा। मार्केट की गिरावट में सबसे बड़ा हाथ आईटी शेयरों का है। टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में 2 पर्सेंट से अधिक की गिरावट है और सेंसेक्स टॉप लूजर हैं।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें