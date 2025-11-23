Hindustan Hindi News
शेयर बाजार में इन कंपनियों को हुआ फायदा, मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 07:41 PMVarsha Pathak भाषा
Stock market: पिछले सप्ताह देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में सात का कुल बाजार पूंजीकरण 1,28,281.52 करोड़ रुपये बढ़ गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा फायदे में रहीं। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 669.14 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़ा।

इन कंपनियों को फायदा

इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा हुआ। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) और आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में कमी आई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 36,673 करोड़ रुपये बढ़कर 20,92,052.61 करोड़ रुपये हो गया। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 36,579.01 करोड़ रुपये बढ़कर 12,33,279.85 करोड़ रुपये था। इंफोसिस का मूल्यांकन 17,490.03 करोड़ रुपये बढ़कर 6,41,688.83 करोड़ रुपये और टीसीएस का मूल्यांकन 16,299.49 करोड़ रुपये बढ़कर 11,39,715.66 करोड़ रुपये हो गया।

दूसरी ओर बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 8,244.79 करोड़ रुपये घटकर 6,25,328.59 करोड़ रुपये रह गया। एलआईसी का मूल्यांकन 4,522.38 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 1,248.08 करोड़ रुपये घट गया।

