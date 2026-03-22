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निवेशकों की बढ़ी टेंशन! 1 हफ्ते में ₹1.02 लाख करोड़ स्वाहा, HDFC समेत इन 5 दिग्गज कंपनियों को झटका

Mar 22, 2026 06:45 pm ISTSarveshwar Pathak भाषा, नई दिल्ली
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सेंसेक्स की टॉप-10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। HDFC समेत सेंसेक्स की 5 दिग्गज कंपनियों को तगड़ा झटका लगा। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किस-किस कंपनी के मार्केट कैप में ज्यादा उतार और चढ़ाव आया?

निवेशकों की बढ़ी टेंशन! 1 हफ्ते में ₹1.02 लाख करोड़ स्वाहा, HDFC समेत इन 5 दिग्गज कंपनियों को झटका

सेंसेक्स की टॉप-10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। सबसे ज्यादा नुकसान में एचडीएफसी बैंक रहा। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 30.96 अंक या 0.04 प्रतिशत नीचे आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.6 अंक या 0.15 प्रतिशत टूट गया। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में ज्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिला।

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इन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में उतार चढ़ाव

पिछले सप्ताह में जहां एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट आई, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इन्फोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मार्केट कैप बढ़ गया।

टॉप-10 में 5 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल 1,02,771.87 करोड़ रुपये कम हो गया। सप्ताह के दौरान एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 56,124.48 करोड़ रुपये घटकर 12,01,267.28 करोड़ रुपये रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,009.62 करोड़ रुपये घटकर 4,89,631.32 करोड़ रुपये रह गई। बजाज फाइनेंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 15,338.42 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 5,16,715.12 करोड़ रुपये पर आ गया।

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टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,127.63 करोड़ रुपये घटकर 8,64,940 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 6,171.72 करोड़ रुपये घटकर 8,91,673.06 करोड़ रुपये रह गया। इस रुख के उलट रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 45,942.75 करोड़ रुपये बढ़कर 19,14,235.92 करोड़ रुपये हो गया।

भारती एयरटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,462.03 करोड़ रुपये बढ़कर 10,52,893.75 करोड़ रुपये और एसबीआई का मूल्यांकन 10,707.52 करोड़ रुपये बढ़कर 9,76,968.57 करोड़ रुपये रहा।

एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,624.88 करोड़ रुपये बढ़कर 4,91,610.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन्फोसिस की बाजार हैसियत 2,473.79 करोड़ रुपये बढ़कर 5,08,789.37 करोड़ रुपये हो गई।

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टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्थान रहा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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