Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़MARC Technocrats shares cracked 24 Percent on listing day know details
बाजार में उतरते ही ढेर हुआ यह शेयर, पहले ही दिन 24% टूटा, शेयर के बुरे हाल

बाजार में उतरते ही ढेर हुआ यह शेयर, पहले ही दिन 24% टूटा, शेयर के बुरे हाल

संक्षेप:

मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर NSE में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 74.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर 5 पर्सेंट और टूटकर 70.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 93 रुपये था।

Dec 24, 2025 11:00 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

SME कंपनी मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर बुधवार को बाजार में उतरते ही ढेर हो गए हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर बुधवार को NSE में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 74.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। कमजोर लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में और गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग के ठीक बाद मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर 5 पर्सेंट और टूटकर 70.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 93 रुपये था। आईपीओ प्राइस के मुकाबले मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर पहले ही दिन 24 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 17 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 19 दिसंबर तक ओपन रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का IPO
SME कंपनी मार्क टेक्नोक्रेट्स (MARC Technocrats IPO) का आईपीओ टोटल 9.87 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 10.75 गुना दांव लगा। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 8.99 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 9.51 गुना सब्सक्राइब हुआ। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2,23,200 रुपये का निवेश करना पड़ा है। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड के आईपीओ का टोटल साइज 43 करोड़ रुपये तक का था।

ये भी पढ़ें:क्रिसमस पर बंद रहेगा शेयर मार्केट, नए साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट भी देखें

क्या करती है कंपनी
मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड की शुरुआत अगस्त 2007 में हुई है। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड सुपरविजन एंड क्वॉलिटी कंट्रोल, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, टेक्नो-फाइनेंशियल ऑडिट्स और प्री-बिड एडवायजरी सर्विसेज समेत इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी रोड्स एंड हाईवेज, रेलवे, बिल्डिंग्स और वॉटर रिसोर्सेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी B2G मॉडल के तहत ऑपरेट करती है। हितेंद्र कुमार, सुमन राठी और नौरंग राय कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 73.55 पर्सेंट रह गई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।