बाजार में उतरते ही ढेर हुआ यह शेयर, पहले ही दिन 24% टूटा, शेयर के बुरे हाल

संक्षेप: मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर NSE में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 74.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर 5 पर्सेंट और टूटकर 70.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 93 रुपये था।

SME कंपनी मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर बुधवार को बाजार में उतरते ही ढेर हो गए हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर बुधवार को NSE में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 74.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। कमजोर लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में और गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग के ठीक बाद मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर 5 पर्सेंट और टूटकर 70.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 93 रुपये था। आईपीओ प्राइस के मुकाबले मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयर पहले ही दिन 24 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 17 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 19 दिसंबर तक ओपन रहा।

9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का IPO

SME कंपनी मार्क टेक्नोक्रेट्स (MARC Technocrats IPO) का आईपीओ टोटल 9.87 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 10.75 गुना दांव लगा। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 8.99 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 9.51 गुना सब्सक्राइब हुआ। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2,23,200 रुपये का निवेश करना पड़ा है। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड के आईपीओ का टोटल साइज 43 करोड़ रुपये तक का था।