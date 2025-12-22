Hindustan Hindi News
बाजार में 'उतरने' जा रही कंपनी, सिर्फ 2 रुपये चल रहा GMP, IPO पर 9 गुना से ज्यादा दांव

संक्षेप:

मार्क टेक्नोक्रेट्स के IPO में शेयर का दाम 93 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर सिर्फ 2 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स का आईपीओ 9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है।

Dec 22, 2025 09:58 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
SME कंपनी मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार 24 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का आईपीओ 9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन, ग्रे मार्केट में मार्क टेक्नोक्रेट्स के शेयरों का कमजोर प्रीमियम लिस्टिंग पर तगड़े मुनाफे की उम्मीदों को झटका दे सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) का कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग से सीधा नाता नहीं है। यह केवल ग्रे मार्केट के मौजूदा ट्रेंड को बताता है।

IPO में 93 रुपये शेयर का दाम सिर्फ 2 रुपये चल रहा GMP
मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड (MARC Technocrats) के आईपीओ में शेयर का दाम 93 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 2 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से कंपनी के शेयर 95 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। मार्क टेक्नोक्रेट्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 17 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 19 दिसंबर तक ओपन रहा। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ का टोटल साइज 43 करोड़ रुपये तक का था। हितेंद्र कुमार, सुमन राठी और नौरंग राय कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 73.55 पर्सेंट रह जाएगी।

IPO पर लगा 9.87 गुना दांव
मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड (MARC Technocrats) का आईपीओ टोटल 9.87 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 10.75 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 8.99 गुना सब्सक्राइब हुआ। मार्क टेक्नोक्रेट्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 9.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2400 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में कम से कम 2,23,200 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

क्या करती है कंपनी
मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड की शुरुआत अगस्त 2007 में हुई है। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है, जिनमें सुपरविजन एंड क्वॉलिटी कंट्रोल, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, टेक्नो-फाइनेंशियल ऑडिट्स और प्री-बिड एडवायजरी सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी रोड्स एंड हाईवेज, रेलवे, बिल्डिंग और वॉटर रिसोर्सेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सर्विसेज ऑफर करती है।

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
