रेल मिनिस्टर ने की इस स्वदेशी ऐप के फीचर्स की तारीफ, कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी
मैपमायइंडिया चलाने वाली कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। सीई इंफो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 1885.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपनी कार में मैपमायइंडिया के स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैप्पल्स (Mappls) का इस्तेमाल किया और इसके फीचर्स की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा कि इस ऐप को आजमाना चाहिए। मैपमायइंडिया की कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2200 रुपये है।
मैप्पल्स के साथ इंडियन रेलवे जल्द करेगा MoU
रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडियन रेलवे जल्द ही गूगल मैप्स के प्रतिस्पर्धी मैप्पल्स (Mappls) के साथ एक समझौते (MoU) पर दस्तखत करेगा। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिनिस्टर ने स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्म के साथ अपना अनुभव साझा किया और मैप्पल्स टीम के साथ एक मीटिंग के बाद इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स को हाइलाइट किया। एक वीडियो में उन्होंने फ्लाईओवर्स, अंडरपास और राउंडअबाउट्स का थ्री-डायमेंशनल जंक्शन व्यू या प्रिव्यू उपलब्ध कराने से जुड़ी ऐप की क्षमता का इशारा किया। उन्होंने बताया कि यह ऐप स्पीड लिमिट्स, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक कैमरा लोकेशंस के लिए रियल-टाइम ड्राइविंग अलर्ट्स उपलब्ध कराता है।
Arattai ऐप के साथ इंटीग्रेशन पर यह बोले मैपमायइंडिया के डायरेक्टर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक यूजर ने प्रस्ताव दिया कि मैपमायइंडिया के ऐप मैप्पल्स (Mappls) को Arattai ऐप के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, इसके जवाब में मैपमायइंडिया के डायरेक्टर रोहन वर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसा करने में खुशी होगी। सीई इंफो सिस्टम्स के शेयरों का परफॉर्मेंस पिछले एक साल से बहुत अच्छा नहीं रहा है। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 10 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। IPO में सीई इंफो सिस्टम्स के शेयर का दाम 1033 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 9 दिसंबर 2021 को खुला था और यह 13 दिसंबर 2021 तक ओपन रहा।