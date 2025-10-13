रेल मिनिस्टर ने की इस स्वदेशी ऐप के फीचर्स की तारीफ, कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

मैपमायइंडिया की कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 10% के उछाल के साथ 1885.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मैपमायइंडिया के स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैप्पल्स का इस्तेमाल किया और इसके फीचर्स की तारीफ की है।

मैपमायइंडिया चलाने वाली कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। सीई इंफो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 1885.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपनी कार में मैपमायइंडिया के स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैप्पल्स (Mappls) का इस्तेमाल किया और इसके फीचर्स की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा कि इस ऐप को आजमाना चाहिए। मैपमायइंडिया की कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2200 रुपये है।

मैप्पल्स के साथ इंडियन रेलवे जल्द करेगा MoU

रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडियन रेलवे जल्द ही गूगल मैप्स के प्रतिस्पर्धी मैप्पल्स (Mappls) के साथ एक समझौते (MoU) पर दस्तखत करेगा। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिनिस्टर ने स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्म के साथ अपना अनुभव साझा किया और मैप्पल्स टीम के साथ एक मीटिंग के बाद इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स को हाइलाइट किया। एक वीडियो में उन्होंने फ्लाईओवर्स, अंडरपास और राउंडअबाउट्स का थ्री-डायमेंशनल जंक्शन व्यू या प्रिव्यू उपलब्ध कराने से जुड़ी ऐप की क्षमता का इशारा किया। उन्होंने बताया कि यह ऐप स्पीड लिमिट्स, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक कैमरा लोकेशंस के लिए रियल-टाइम ड्राइविंग अलर्ट्स उपलब्ध कराता है।