1 अक्टूबर से बदल रहे ये जरूरी नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर, चेक करें लिस्ट

Changes From 1 Oct: हर महीने की तरह अक्टूबर महीने में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 से भारत में कई बैंक, सरकारी विभाग और नियामक संस्थाएं अहम बदलाव लागू करेंगी। इन बदलावों में बैंकिंग शुल्क, NPS पेंशन नियमों से जुड़े प्रावधान और RBI के चेक क्लियरिंग चार्जेस शामिल हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...

एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए खबर एचडीएफसी बैंक ने अपने इम्पीरिया ग्राहकों को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (TRV) बनाए रखने के नए मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। बैंक के अनुसार, जो ग्राहक 30 जून 2025 या उससे पहले इम्पीरिया प्रोग्राम से जुड़े हैं। उन पर भी यह संशोधित नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे।

आरबीआई चेक क्लियरिंग व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग की मौजूदा बैच क्लियरिंग पद्धति को बदलकर कंटीन्यूअस क्लियरिंग पद्धति अपनाई जाएगी, जिसमें निपटान चेक की रियलाइजेशन पर होगा। फेज 1: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक। फेज 2: 3 जनवरी 2026 से आगे लागू होगा।

पीएनबी के नए चार्जेज पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से विभिन्न सेवाओं से जुड़े शुल्कों में बदलाव किए जाएंगे। इनमें लॉकर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (SI) फेलियर, नॉमिनेशन चार्जेस और स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। हालांकि, स्टॉप पेमेंट शुल्क प्रति इंस्ट्रूमेंट पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन लॉकर चार्जेस कई श्रेणियों में आकार और शाखा के स्थान के आधार पर काफी बढ़ा दिए गए हैं।

रेलवे के नए नियम भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक की जाने वाली जनरल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। ये संशोधित नियम खास तौर पर आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे। IRCTC का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य टिकट आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना है।

यस बैंक के वेतन खाते पर नए चार्जेज

1 अक्टूबर 2025 से यस बैंक अपने स्मार्ट सैलरी अकाउंट के चार्जेज में बदलाव करेगा। इसमें कैश ट्रांज़ैक्शन फीस, एटीएम निकासी सीमा, डेबिट कार्ड शुल्क और चेक रिटर्न पर लगने वाले पेनल्टी चार्जेज शामिल हैं।

स्पीड पोस्ट के नए चार्जेज और नियम 1 अक्टूबर 2025 से स्पीड पोस्ट सेवा महंगी हो जाएगी क्योंकि इंडिया पोस्ट ने विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों में संशोधन किया है। अपग्रेड के बाद अब स्पीड पोस्ट में अलग से GST डिस्प्ले किया जाएगा, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने वाली नई सेवाएं मिलेंगी। ग्राहक अब OTP-बेस्ड डिलीवरी का विकल्प चुन सकेंगे, जिसमें पार्सल/दस्तावेज केवल ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही सौंपा जाएगा।

PFRDA CRAs चार्जेज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा पेंशन सब्सक्राइबर्स को दी जाने वाली सेवाओं के शुल्क संशोधित किए हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और निम्नलिखित योजनाओं पर लागू होंगे- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), NPS Lite, NPS वात्सल्या, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY)। संशोधित शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खाता संचालन के लिए लागू होंगे।

UPS से NPS में स्विच की डेडलाइन जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS में नामांकित हैं, वे 1 अक्टूबर 2025 के बाद UPS में स्विच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। इसी तरह, जो कर्मचारी पहले ही UPS चुन चुके हैं, उनके पास भी 30 सितंबर 2025 तक का समय है कि वे वापस NPS में स्विच कर सकें (बशर्ते यह विकल्प सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले या VRS से 3 महीने पहले चुना जाए)।