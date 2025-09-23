Mangalore Chemicals share jumps 1000 percent money doubled in 6 months 6 महीने में किया पैसा डबल, डॉली खन्ना के पास 3.33% हिस्सा, 5 साल में 1000% का रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
Mangalore Chemicals share jumps 1000 percent money doubled in 6 months

Multibagger Stock: बीते कुछ महीनों के दौरान जिन कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है उसमें Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd एक है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:56 PM
Multibagger Stock: बीते कुछ महीनों के दौरान जिन कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है उसमें Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd एक है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान स्टॉक का भाव 153.30 रुपये से बढ़कर 317.45 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। मंगलवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक बीएसई में 317.45 रुपये के लेवल पर था। बता दें, कंपनी में डॉली खन्ना की भी हिस्सेदारी है।

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd में डॉली खन्ना की कुल हिस्सेदारी 3.33 प्रतिशत के पास है। चर्चित निवेशक के पास 39,51,753 शेयर हैं। इस कंपनी में जून तिमाही तक प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 60.63 प्रतिशत की है।

क्यों चर्चा में है कंपनी?

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd ने बीते महीने बताया था कि उसने अपने ग्रुप के फर्टीलाइजर कंपनी Zuari Agro Chemicals Ltd को 72.75 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। यह एग्रीमेंट साइन 29 अगस्त को किया गया था।

1 साल में 149% चढ़ा भाव

बीते 6 महीने के दौरान मैंगलोर केमिकल्स के शेयरों की कीमतों में 113 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में इस स्टॉक का भाव 149 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 373.10 रुपये और 52 वीक लो लेवल 121.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3762 करोड़ रुपये का है।

बीते 5 साल में मैंगलोर केमिकल्स के शेयरों की कीमतों में 1000 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

मैंगलोर केमिकल्स ने निवेशकों को इसी साल अगस्त के महीने में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

