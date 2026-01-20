Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mangalam Drugs Share hits upper circuit for 16th Day rallied over 125 Percent
गिरावट की आंधी में भी रॉकेट बना यह शेयर, लगातार लग रहा अपर सर्किट, 125% उछला शेयर

गिरावट की आंधी में भी रॉकेट बना यह शेयर, लगातार लग रहा अपर सर्किट, 125% उछला शेयर

संक्षेप:

मंगलम ड्रग्स के शेयर मंगलवार को 5% के उछाल के साथ 51.92 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 से लगातार अपर सर्किट पर हैं। 16 दिन में कंपनी के शेयर 125% से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी कंपनी पर दांव लगाया था।

Jan 20, 2026 04:58 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ दिन से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की इस आंधी में भी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में तेजी का तूफान है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 51.92 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 से लगातार अपर सर्किट पर हैं। 16 दिन में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 125 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी पिछले दिनों मंगलम ड्रग्स के शेयर खरीदे थे।

16 दिन में 125% से ज्यादा की तेजी
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स (Mangalam Drugs and Organics) के शेयरों में 16 दिन में 125 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। फार्मा कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 22.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को BSE में 51.92 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक मंगलम ड्रग्स के शेयरों में 79 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2026 को 28.96 रुपये पर थे, जो कि अब 52 रुपये के करीब जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 123 रुपये है।

विजय केडिया ने भी लगाया था कंपनी पर दांव
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर दांव लगाया था। विजय केडिया ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे थे। केडिया ने यह शेयर 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे। हालांकि, विजय केडिया ने पिछले दिनों ही मंगलम ड्रग्स के करीब 1.38 लाख शेयर बेच दिए हैं। केडिया ने 48.35 लाख रुपये की टोटल वैल्यू में यह शेयर बेचे हैं।

कंपनी को हुआ है 9.84 करोड़ रुपये का घाटा
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 9.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1.29 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। दिसंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 864.34 पर्सेंट की गिरावट आई है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 58.49 करोड़ रुपये रही है। दिसंबर 2024 तिमाही में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स की नेट सेल्स 88.71 करोड़ रुपये थी। सालाना आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 34.07 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।

