10 दिन से अपर सर्किट मार रहा यह शेयर, विजय केडिया ने लगाया था दांव, अब बेच दिए शेयर

संक्षेप: मंगलम ड्रग्स के शेयर 10 दिन से दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5% की तेजी के साथ 38.77 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने पिछले दिनों कंपनी पर दांव लगाया था, अब उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया है।

माइक्रोकैप स्टॉक मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स में 10 दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 10 दिन से दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 38.77 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 10 दिन में कंपनी के शेयरों में 65 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने पिछले दिनों मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर दांव लगाया था, अब उन्होंने कंपनी में अपना हिस्सा बेच दिया है।

विजय केडिया ने बेच दिए करीब 1.38 लाख शेयर

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स में बुधवार को कुछ बल्क डील्स हुई हैं। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलम ड्रग्स के करीब 1.38 लाख शेयर बेच दिए हैं। केडिया ने यह शेयर 48.35 लाख रुपये में बेचे हैं। केडिया के अलावा नियो एपेक्स वेंचर LLP ने 27.6 लाख रुपये, एपिटोम ट्रेडिंग एंड इनवेस्टमेंट्स ने 42 लाख रुपये और मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवायजर्स ने 44 लाख रुपये के शेयर बेचे हैं। विजय केडिया ने 29 दिसंबर 2025 को ही एक बल्क डील के जरिए मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे थे। केडिया ने यह शेयर 33.27 लाख रुपये में खरीदे थे।