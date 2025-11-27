ऑर्डर से भी नहीं लौटी शेयर में 'जान', 75% से ज्यादा गया है टूट, कंपनी ने किया है लोन डिफॉल्ट

संक्षेप: मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर बुरे हाल में हैं। कंपनी के शेयर 75% से ज्यादा टूट गए हैं। 15 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद भी कंपनी के शेयरों में जान नहीं लौटी है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 10% लुढ़ककर 29.54 रुपये पर पहुंच गए हैं।

एक छोटी कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों पर लगातार बिकवाली का दबाव है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स से मिले 15 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद भी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में जान नहीं लौटी है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट लुढ़ककर 29.54 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 39 पर्सेंट और एक महीने में 56 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 75 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार 27 नवंबर को 52 हफ्ते के ने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कई बल्क डील्स के बाद बिकवाली का दबाव

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स में कई बल्क डील्स हुई हैं, इसके बाद कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बुधवार के बल्क डील डेटा के मुताबिक, टाटा कैपिटल ने एक बल्क डील के जरिए 33.54 रुपये प्रति शेयर के दाम पर मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 4,44,316 शेयर बेचे हैं। BSE पर टाटा कैपिटल ने 33.36 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 10,5000 शेयर बेचे हैं। दूसरी बल्क डील्स में लिमिटेड बैजेट स्टॉक ब्रोकिंग ने NSE पर 32.86 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 4,00,000 शेयर बेचे हैं। वहीं, गौरव चंद्रकांत शाह ने 34.17 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 1,75,000 शेयर खरीदे हैं। मानसी खरे एंड स्टॉक ब्रोकिंग ने भी 4,30,755 शेयर खरीदे हैं। हालांकि, 33.55 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 2,50,749 शेयर बेच दिए। इसी तरह से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 33.22 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 1,90,820 शेयर खरीदे, लेकिन 32.71 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 1,60,820 शेयर बेच दिए। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है।

52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 75% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 75 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस दवा कंपनी के शेयर 10 जनवरी 2025 को 129.90 रुपये पर थे। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 27 नवंबर 2025 को 29.54 रुपये पर पहुंच गए हैं। फार्मा कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 72 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 75 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयर 63 पर्सेंट टूट गए हैं।