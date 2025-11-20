बैंक लोन पर कंपनी ने किया डिफॉल्ट, दो दिन में 23% लुढ़क गए शेयर, 52 हफ्ते के हाई से 63% टूटे

संक्षेप: मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में दो दिन में 23 पर्सेंट की गिरावट आई है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने दो बैंक लोन्स पर डिफॉल्ट किया है, इसी के बाद शेयरों में यह तेज गिरावट देखने को मिली है।

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक टूट गए। कंपनी के शेयर 47.21 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में दो दिन में 23 पर्सेंट की गिरावट आई है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने दो बैंक लोन्स पर डिफॉल्ट किया है, इसी के बाद शेयरों में यह तेज गिरावट देखने को मिली है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में गुरुवार को कारोबार के आखिर में कुछ रिकवरी देखने को मिली और कंपनी के शेयर 11.54 पर्सेंट की गिरावट के साथ 48.31 रुपये पर बंद हुए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के लोन डिफॉल्ट

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अपने लोन ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट किया है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 4.15 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है, इस लोन को 17 अक्टूबर से पहले क्लीयर किया जाना था। वहीं, कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 3.50 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है, जिसे 20 अक्टूबर को क्लीयर किया जाना था। कंपनी ने बताया है, 'हमने अपने बैंकों से लोन के रिस्ट्रक्चरिंग का आग्रह किया है और दिसंबर मध्य तक उन्हें प्लान सबमिट कर देंगे। हम बकाया राशि को जल्द से जल्द चुकाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं।'