12 दिन में 85% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, दनादन मार रहा है अपर सर्किट

संक्षेप: फार्मा कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 12 दिन में 85 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी पिछले दिनों मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर अपना दांव लगाया था। हालांकि, अब उन्होंने कंपनी के शेयर बेच दिए हैं।

माइक्रोकैप स्टॉक मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स दनादन अपर सर्किट मार रहा है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 42.73 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों में 29 दिसंबर 2025 से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन में 85 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी पिछले दिनों मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर अपना दांव लगाया था।

12 दिन में 85% से अधिक उछल गए कंपनी के शेयर

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स (Mangalam Drugs and Organics) के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 22.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयरों का यह 52 हफ्ते का निचला स्तर है। 52 हफ्ते के लो लेवल तक पहुंचने के बाद मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 29 दिसंबर को ही 5 पर्सेंट उछल गए। इसके बाद से कंपनी के शेयर लगातार अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 13 जनवरी 2026 को 42.73 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 12 दिन में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 85 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

विजय केडिया ने लगाया था दांव, बेच भी दिए कंपनी के शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर दांव लगाया था। केडिया ने 29 दिसंबर 2025 को अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे थे। केडिया ने 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर खरीदे थे। हालांकि, केडिया ने बुधवार 7 जनवरी 2026 को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के करीब 1.38 लाख शेयर बेच दिए हैं। इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 48.35 लाख रुपये रही है। इसके अलावा, पिछले दिनों ही नियो एपेक्स वेंचर एलएलपी ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 27.6 लाख रुपये, एपिटोम ट्रेडिंग एंड इनवेस्टमेंट्स ने 42 लाख रुपये और मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवायज4स ने 44 लाख रुपये के शेयर बेचे हैं।