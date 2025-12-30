Hindustan Hindi News
विजय केडिया के दांव लगाते ही इस शेयर पर टूट पड़े लोग, अभी 30 रुपये से कम का है शेयर

विजय केडिया के दांव लगाते ही इस शेयर पर टूट पड़े लोग, अभी 30 रुपये से कम का है शेयर

संक्षेप:

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 26.28 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज ने सोमवार को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे हैं।

Dec 30, 2025 02:45 pm IST
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया के दांव लगाते ही मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों पर लोग टूट पड़े हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 26.28 रुपये पर पहुंच गए हैं। BSE में मंगलवार को दोपहर 2 बजे मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 6.19 लाख से ज्यादा शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर खरीदे हैं। पिछले 6 महीने में इस फार्मास्युटिकल्स कंपनी के शेयरों में 67 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 137794 शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बल्क डील डेटा के मुताबिक, विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज ने सोमवार को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे हैं। केडिया सिक्योरिटीज ने यह शेयर 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। BSE के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.30 पर्सेंट थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.70 पर्सेंट थी।

इस साल अब तक 78% टूट गए हैं कंपनी के शेयर
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर इस साल अब तक 78 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। फार्मास्युटिकल्स कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 119.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को BSE में 26.28 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 77 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले छह महीने में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 67 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 129.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 22.70 रुपये है।

दो बैंक लोन पर कंपनी ने किया था डिफॉल्ट
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में पिछले दिनों बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला था। कंपनी ने पिछले दिनों 2 बैंक लोन पर डिफॉल्ट किया था। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 4.15 करोड़ रुपये के लोन और बैंक ऑफ बड़ौदा के 3.50 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स को कंसॉलिडेटेड बेसिस पर 7.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 2.68 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही के दौरान कंपनी की इनकम 49.26 करोड़ रुपये रही।

