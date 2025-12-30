विजय केडिया के दांव लगाते ही इस शेयर पर टूट पड़े लोग, अभी 30 रुपये से कम का है शेयर

संक्षेप: मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 26.28 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज ने सोमवार को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे हैं।

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया के दांव लगाते ही मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों पर लोग टूट पड़े हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 26.28 रुपये पर पहुंच गए हैं। BSE में मंगलवार को दोपहर 2 बजे मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 6.19 लाख से ज्यादा शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर खरीदे हैं। पिछले 6 महीने में इस फार्मास्युटिकल्स कंपनी के शेयरों में 67 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 137794 शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बल्क डील डेटा के मुताबिक, विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज ने सोमवार को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 1,37,794 शेयर खरीदे हैं। केडिया सिक्योरिटीज ने यह शेयर 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। BSE के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.30 पर्सेंट थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.70 पर्सेंट थी।

इस साल अब तक 78% टूट गए हैं कंपनी के शेयर

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर इस साल अब तक 78 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। फार्मास्युटिकल्स कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 119.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को BSE में 26.28 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 77 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले छह महीने में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 67 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 129.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 22.70 रुपये है।