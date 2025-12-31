Hindustan Hindi News
अचानक से बदली इस शेयर की 'किस्मत', अब दनादन मार रहा अपर सर्किट, विजय केडिया ने लगाया दांव

संक्षेप:

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर दनादन तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 27.59 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया ने कंपनी के करीब 1.38 लाख शेयर खरीदे हैं।

Dec 31, 2025 10:13 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर अब दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर बुधवार को लगातार तीसरे दिन 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 27.59 रुपये पर पहुंच गए हैं। लोग इस फार्मा कंपनी के शेयरों पर टूट पड़े हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 14 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय किशनलाल केडिया के दांव लगाने के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर दबाव में रहे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे।

विजय केडिया ने खरीदे हैं कंपनी के करीब 1.38 लाख शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर दांव लगाया है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 29 दिसंबर को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के करीब 1.38 लाख शेयर खरीदे हैं। केडिया ने एक बल्क डील में 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर खरीदे हैं। केडिया ने कुल 33.28 लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.30 पर्सेंट थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.70 पर्सेंट रही।

6 महीने में 65% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स (Mangalam Drugs and Organics) के शेयर पिछले छह महीने में 65 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 30 जून 2025 को 80.71 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 31 दिसंबर 2025 को 27.59 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में 77 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 119.70 रुपये पर थे, जो कि अब 27.59 रुपये पर हैं। पिछले 3 महीने में मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 61 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 129.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 22.70 रुपये है।

