अचानक से बदली इस शेयर की 'किस्मत', अब दनादन मार रहा अपर सर्किट, विजय केडिया ने लगाया दांव

संक्षेप: मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर दनादन तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 27.59 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया ने कंपनी के करीब 1.38 लाख शेयर खरीदे हैं।

मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर अब दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर बुधवार को लगातार तीसरे दिन 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 27.59 रुपये पर पहुंच गए हैं। लोग इस फार्मा कंपनी के शेयरों पर टूट पड़े हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 14 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय किशनलाल केडिया के दांव लगाने के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर दबाव में रहे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे।

विजय केडिया ने खरीदे हैं कंपनी के करीब 1.38 लाख शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स पर दांव लगाया है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 29 दिसंबर को मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के करीब 1.38 लाख शेयर खरीदे हैं। केडिया ने एक बल्क डील में 24.15 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर खरीदे हैं। केडिया ने कुल 33.28 लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.30 पर्सेंट थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.70 पर्सेंट रही।