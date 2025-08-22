Mangal Electrical IPO Subscribed more than 9 times check GMP आज 9 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया यह IPO, निवेशकों ने आखिरी दिन खूब खर्च किया पैसा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mangal Electrical IPO Subscribed more than 9 times check GMP

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:08 PM
मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ (Mangal Electrical IPO) को आखिरी दिन 9 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला है। यह आईपीओ आज क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेक्शन में 10.54 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, नॉन इंवेस्टर्स सेक्शन में 18.79 गुना सब्सक्राइब हुआ। बता दें, रिटेल कैटगरी में इस आईपीओ को 4.84 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ का प्राइस बैंड 533 रुपये से 561 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। यह आईपीओ 20 अगस्त को ओपन हुआ था। निवेशकों के पास आज यानी 22 अगस्त तक दांव लगाने का मौका था।

400 करोड़ रुपये है साइज

मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ का साइज 400 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए यह कंपनी 71 लाख नए शेयर जारी करेगी। इस मेनबोर्ड आईपीओ का लॉट साइज 26 शेयरों का था। रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ पर दांव लगाने के लिए कम से कम 14,586 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। जिसकी वजह से इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह प्रस्तावित है।

यह मेनबोर्ड आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 अगस्त को खुल गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 120 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 25 अगस्त को प्रस्तावित है।

ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि, कल यानी 21 अगस्त को यह आईपीओ 34 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यानी कल के मुकाबले आज जीएमपी में 19 रुपये की गिरावट आई है।

यह पावर सेक्टर की कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

