इस कंपनी के 10 लाख शेयरों का लॉक-इन खत्म, सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर
शेयर बाजार में सोमवार को जब ट्रेडिंग होगी तब निवेशकों की नजर मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पर रहेगी। नुवामा के अनुमान के अनुसार मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के प्री-लिस्टिंग शेयरधारकों का लॉक-इन पीरियड सोमवार, 24 नवंबर को समाप्त हो रहा है। लॉक-इन खत्म होने के बाद लगभग 10 लाख शेयर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि इन शेयरों की बिक्री पूरी तरह निवेशकों के व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करेगी। बता दें कि ये कंपनी के कुल बकाया शेयरों का करीब 4% है।
अगस्त में हुई थी लिस्टिंग
बता दें कि अगस्त महीने में ट्रांसफार्मर उपकरण बनाने वाली कंपनी मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। यह आईपीओ कारोबार के पहले दिन 561 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई में शेयर इश्यू प्राइस से 0.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 558 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कारोबार के दौरान यह छह प्रतिशत टूटकर 527.30 रुपये पर पहुंच गया। बाद में यह 4.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 533.95 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। बीते शुक्रवार को शेयर करीब 2 पर्सेंट टूटकर 425.55 रुपये पर बंद हुआ था। सितंबर 2025 में शेयर की कीमत 573.95 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
कंपनी के ग्राहक और प्लान
इस नए इश्यू से प्राप्त रकम का उपयोग कंपनी ऋण चुकाने, राजस्थान में स्थित कंपनी की सुविधा का विस्तार करने और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए वर्किंग कैपिटल जरूरों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। मंगल इलेक्ट्रिकल मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जे और बिजली के उपकरण बनाती है। कंपनी के ग्राहकों में सरकारी डिस्कॉम और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड और वेस्टर्न इलेक्ट्रोट्रांस जैसी निजी कंपनियां शामिल हैं। इसने अपने ट्रांसफार्मर कलपुर्जों का निर्यात नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, अमेरिका, इटली और नेपाल को किया है। सितंबर तिमाही में मंगल इलेक्ट्रिकल का मुनाफा 7% घटकर 13 करोड़ रुपये रह गया जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 14 करोड़ रुपये था। तिमाही में कुल राजस्व 156 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान तिमाही में 133 करोड़ रुपये से 17% अधिक है।