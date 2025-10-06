Manas Polymers Listed at 153 rupee investors gains 90 percent on first day 153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Manas Polymers Listed at 153 rupee investors gains 90 percent on first day

153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

Manas Polymers Listing: मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज़ लिमिटेड आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ एनएसई एसएमई में आईपीओ 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 153.90 रुपये पर लिस्ट हुआ।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:33 AM
share Share
Follow Us on
153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

Manas Polymers Listing: मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज़ लिमिटेड आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ एनएसई एसएमई में आईपीओ 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 153.90 रुपये पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर मुनाफावसूली का शिकार हुए। जिसकी वजह से कुछ देर के बाद मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में टूटकर 146.20 रुपये पर आ गया। बता दें, मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

ये भी पढ़ें:JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO कल हो रहा बंद, ₹500 से कर सकते हैं इंवेस्ट

26 सितंबर को खुला था आईपीओ

रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 26 सितंबर से खुला था। निवेशकों के पास 30 सितंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना जरूर था। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,59,200 रुपये था।

मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ का साइज 23.52 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 29 लाख फ्रेश शेयर जारी की है। यानी मौजूदा निवेशकों ने आईपीओ में अपना हिस्सा नहीं बेचा है।

ये भी पढ़ें:LG ना लूट ले जाए आईपीओ की महफिल, GMP अभी से दिखा रहा ₹228 का फायदा

1.24 गुना हुआ सब्सक्राइब

यह आईपीओ 3 दिन के ओपनिंग के दौरान 1.24 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी का आईपीओ रिटेल कैटगरी में 19 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी कैटगरी में 6.66 गुना सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ 1.78 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

इस कंपनी की स्थापना 2024 में हुई थी। कंपनी पीईटी परफॉर्म, बॉटल, जार और कैप्स आदि का उत्पादन करती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।