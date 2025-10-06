153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

Manas Polymers Listing: मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज़ लिमिटेड आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ एनएसई एसएमई में आईपीओ 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 153.90 रुपये पर लिस्ट हुआ।

Manas Polymers Listing: मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज़ लिमिटेड आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ एनएसई एसएमई में आईपीओ 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 153.90 रुपये पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर मुनाफावसूली का शिकार हुए। जिसकी वजह से कुछ देर के बाद मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में टूटकर 146.20 रुपये पर आ गया। बता दें, मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

26 सितंबर को खुला था आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 26 सितंबर से खुला था। निवेशकों के पास 30 सितंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना जरूर था। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,59,200 रुपये था।

मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ का साइज 23.52 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 29 लाख फ्रेश शेयर जारी की है। यानी मौजूदा निवेशकों ने आईपीओ में अपना हिस्सा नहीं बेचा है।

1.24 गुना हुआ सब्सक्राइब यह आईपीओ 3 दिन के ओपनिंग के दौरान 1.24 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी का आईपीओ रिटेल कैटगरी में 19 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी कैटगरी में 6.66 गुना सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ 1.78 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

इस कंपनी की स्थापना 2024 में हुई थी। कंपनी पीईटी परफॉर्म, बॉटल, जार और कैप्स आदि का उत्पादन करती है।