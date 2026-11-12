कंपनी को हुआ 223% का मुनाफा, ₹701 करोड़ पर पहुंचा प्रॉफिट, डिविडेंड का ऐलान
मुख्य बातें
- सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 223% बढ़कर ₹701 करोड़ हो गया
- पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने ₹217 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था
- मुनाफे के साथ कंपनी की कमाई और गोल्ड लोन कारोबार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है
Manappuram Finance Q2 Results: गोल्ड लोन देने वाली NBFC कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 223% बढ़कर ₹701 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने ₹217 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। मुनाफे के साथ कंपनी की कमाई और गोल्ड लोन कारोबार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मणप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर ₹1 का अंतरिम डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। तिमाही नतीजों के ऐलान से पहले गुरुवार को NSE पर मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर करीब सपाट कारोबार करते हुए ₹319.95 पर बंद हुआ।
कंपनी की कमाई में भी शानदार बढ़ोतरी
सितंबर तिमाही में मणप्पुरम फाइनेंस की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में सालाना आधार पर 44.7% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़कर ₹1,959 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की NII ₹1,354 करोड़ थी। वहीं, कंपनी का ऑपरेशंस से होने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 46.2% बढ़कर ₹3,356 करोड़ पर पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹2,296 करोड़ था। इससे साफ है कि कंपनी के कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
गोल्ड लोन कारोबार में 92% से ज्यादा की बढ़त
मणप्पुरम फाइनेंस का मुख्य कारोबार गोल्ड लोन से जुड़ा है और इस सेगमेंट में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना आधार पर 60.1% बढ़कर ₹73,303 करोड़ हो गया। वहीं, कंपनी का गोल्ड लोन AUM 92.5% की बढ़ोतरी के साथ ₹60,640 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी के कुल AUM में नॉन-गोल्ड लोन कारोबार की हिस्सेदारी 17.27% रही। तिमाही के दौरान कंपनी के पास गिरवी रखे गए सोने की कुल मात्रा करीब 70 टन रही। इसमें पिछले साल के मुकाबले 22% और पिछली तिमाही के मुकाबले 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 46.9 लाख हो गई, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 2.3% ज्यादा है।
पहली छमाही में भी कंपनी का शानदार परफॉर्म
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी H1 FY27 में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस दौरान मणप्पुरम फाइनेंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹1,286 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹350 करोड़ था। वहीं, कंपनी का ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू भी बढ़कर ₹6,403 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की पहली छमाही में ₹4,546 करोड़ था। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी का कुल ब्रांच नेटवर्क 5,375 शाखाओं तक पहुंच गया।
माइक्रोफाइनेंस कारोबार ने भी कमाया मुनाफा
कंपनी की माइक्रोफाइनेंस सब्सिडियरी असिर्वाद माइक्रो फाइनेंस ने भी सितंबर तिमाही में ₹32 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। 30 सितंबर 2026 तक इस कंपनी का AUM ₹7,919 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि गोल्ड लोन के अलावा कंपनी का माइक्रोफाइनेंस कारोबार भी मुनाफे में योगदान दे रहा है।
हर शेयर पर ₹1 डिविडेंड का ऐलान
मणप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर ₹1 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी के प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू ₹2 है। यानी निवेशकों को फेस वैल्यू के हिसाब से 50% डिविडेंड मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने इस जानकारी में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और भुगतान की तारीख के बारे में अभी कोई ऐलान नहीं किया है।
MD ने कारोबार को लेकर क्या कहा?
कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी.पी. नंदकुमार ने कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी ने मुनाफे और AUM दोनों के मामले में अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। उन्होंने बताया कि गोल्ड लोन कारोबार को और मजबूत बनाने पर कंपनी का ध्यान बना हुआ है। उनके मुताबिक, आने वाले समय में गोल्ड लोन कारोबार की संभावनाएं पॉजिटिव हैं।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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