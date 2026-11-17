मुख्य बातें

दिवाली के मौके पर धनतेरस की छुट्टी मांगना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। मैनेजर ने काम का हवाला देकर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। जबकि, कर्मचारी का कहना है कि उसके पास काफी प्रीविलेज लीव (PL) बची हैं, लेकिन इसके बावजूद मैनेजर उन्हें लेने नहीं दे रही हैं। मामला अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर चर्चा में है।

लाइव मिंट के अनुसार रेडिट के r/IndianWorkplace फोरम पर एक कर्मचारी, जिसने अपना नाम नहीं बताया है, ने अपनी परेशानी शेयर की है। उसने बताया कि धनतेरस पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैनेजर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि काफी काम पेंडिंग है और फिलहाल छुट्टी देना संभव नहीं है।

कर्मचारी के मुताबिक, जब उसने अपनी बची हुई छुट्टियों का हवाला दिया और प्रिविलेज लीव (PL) लेने की बात कही तो मैनेजर नाराज हो गईं। कर्मचारी ने बताया कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी उसने चार दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन मैनेजर ने काम का दबाव बताते हुए भावनात्मक अपील की थी। उसने कहा, 'यार, इतना काम है, अभी मत लो लीव। कैसे होगा काम?' इसके बाद उसने अपनी छुट्टी टाल दी थी।

नौकरी की जिम्मेदारी से ज्यादा काम करने का दावा कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह कंपनी में नौकरी शुरू करने के बाद से ही अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों से ज्यादा काम कर रहा है। उसका कहना है कि कंपनी शुरुआती दौर में थी, इसलिए उसने अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालीं। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि उसने ऐसा करके गलती की।

उसने बताया कि कंपनी का कारोबार और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। वह क्लाइंट्स से मिलने और मीटिंग में शामिल होने के साथ-साथ अलग-अलग विभागों के काम भी अकेले संभाल रहा है। इसके बावजूद न तो उसकी सैलरी बढ़ाई गई और न ही काम का बोझ कम हुआ।

पोस्ट वायरल होने के बाद रेडिट यूजर्स के कमेंट कर्मचारी की पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने मैनेजर के रवैये पर सवाल उठाए और उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की सलाह दी। एक यूजर ने लिखा कि अगर कर्मचारी इतना काम संभाल रहा है कि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लाना कंपनी के लिए मुश्किल होगा, तो उसे अपनी छुट्टी ले लेनी चाहिए। वहीं, एक अन्य यूजर ने HR से शिकायत करने की सलाह देते हुए कहा कि कर्मचारी छुट्टी पाने का हकदार है।

एक अन्य यूजर ने कहा कि कर्मचारी को अपनी जॉब प्रोफाइल में तय जिम्मेदारियों तक ही काम सीमित रखना चाहिए। साथ ही उसे सैलरी बढ़ाने की मांग भी करनी चाहिए। भारत में छुट्टियों को लेकर मैनेजर्स के इस तरह के बर्ताव कोई नई बात नहीं है।

काम पर कैसे डालता है असर मनोवैज्ञानिक उज्जमा के मुताबिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्मचारियों के PL, CL और Weekly Off पर उनका पूरा अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। सप्ताहभर पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक सुख-शांति के लिए पर्याप्त समय मिलना बेहद जरूरी है। मानव मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि निरंतर काम करने की भी एक सीमा होती है; बेहतर कार्यक्षमता के लिए पर्याप्त विश्राम अनिवार्य है।