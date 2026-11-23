शख्स ने क्रेडिट कार्ड से खरीद ली ₹85 लाख की BMW कार, फायदे या नुकसान का सौदा?
मुख्य बातें
- शख्स का दावा है कि उसने BMW खरीदने के लिए ICICI बैंक का एमराल्ड प्राइवेट मेटल और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड को इस्तेमाल किया
- खरीदार के इस दावे वाले पोस्ट पर अन्य यूजर्स ने कई तरह के सवाल किए
क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने की आदत तो सामान्य है लेकिन एक शख्स ने इससे महंगी कार ही खरीद ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक यूजर ने दावा किया कि उसने 85 लाख रुपये की BMW खरीदने के लिए दो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड स महंगी कार खरीदना फायदेमंद है या नहीं, इसको लेकर बहस छिड़ गई है।
दो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल
शख्स का दावा है कि उसने BMW खरीदने के लिए ICICI बैंक का एमराल्ड प्राइवेट मेटल और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड को इस्तेमाल किया था। हालांकि, इस पेमेंट पर कार डीलरशिप ने 1 फीसदी अतिरिक्त चार्ज भी वसूला। इस तरह 85 लाख रुपये के भुगतान पर यह अतिरिक्त शुल्क 85 हजार रुपये बैठता है। खरीदार ने 'क्रेडिटकार्ड्सइंडिया' कम्युनिटी पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसने पेमेंट को ICICI बैंक के एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के बीच बांट दिया। खरीदार ने पेमेंट के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि उसने कुल रकम का 60 प्रतिशत यानी 51 लाख रुपये, अपने ICICI एमराल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड से चुकाया। वहीं, बाकी 34 लाख रुपये का भुगतान अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से किया।
खरीदार के इस दावे वाले पोस्ट पर अन्य यूजर्स ने कई तरह के सवाल किए। किसी ने इस बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल किए तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर बात की। एक यूजर ने अनुमान लगाया कि इतने बड़े क्रेडिट लिमिट के लिए खरीदार का ICICI बैंक के साथ कई करोड़ रुपये का टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (TRV) हो सकता है। एक यूजर ने कहा कि इतनी बड़ी खरीदारी से पहले ग्राहकों को डीलरशिप से अतिरिक्त चार्ज को लेकर बात करनी चाहिए। कुछ यूजर्स का मानना था कि ग्राहक इस फीस को कम कराने या पूरी तरह हटवाने की कोशिश कर सकते हैं।
इस खरीदारी ने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी। आमतौर पर महंगे क्रेडिट कार्ड पर बड़ी खरीदारी करने से ग्राहक को रिवॉर्ड पॉइंट, माइल्स या अन्य फायदे मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क इन फायदों को कम कर सकता है। कई लोगों ने इस बात पर बहस की कि क्या खरीदार एक्सिस बैंक के मैग्नस फॉर बरगंडी या HDFC बैंक के इनफिनिया जैसे अन्य प्रीमियम कार्ड्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा फायदा उठा सकता था। एक यूजर ने सुझाव दिया कि किसी दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करने पर इस ट्रांजैक्शन पर कहीं ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें