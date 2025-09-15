UPI के जरिए आज से करें बड़े पेमेंट, अधिकतम इतना कर सकते हैं

अब उपभोक्ता से दुकानदार अथवा कारोबारी (पी2एम) को किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट बढ़कर एक दिन में 10 लाख हो गई है। इस सेवा का लाभ गूगलपे, फोनपे, पेटीएम, भीम ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के निर्देश पर सोमवार से यूपीआई के जरिए बड़े लेन-देन कर पाएंगे। अब उपभोक्ता से दुकानदार अथवा कारोबारी (पी2एम) को किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट बढ़कर एक दिन में 10 लाख हो गई है। वहीं, प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम पांच लाख तक का भुगतान किया जा सकेगा। पहले यह सीमा दो लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन थी।

इस सेवा का लाभ गूगलपे, फोनपे, पेटीएम, भीम ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। नए नियमों के तहत शेयर बाजार, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, यात्रा भुगतान और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) जैसी श्रेणियों में यह भुगतान किया जा सकेगा। व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले भुगतान में यह सुविधा नहीं मिलेगी।

यह होगा फायदा नई सीमा से उपभोक्ताओं को बड़ी राशि का भुगतान छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेयर बाजार निवेश और सरकारी फीस के भुगतान में आसानी होगी। बड़े टिकट या ज्वेलरी की खरीद भी यूपीआई से संभव होगी।

आज से लागू लेनेदन की सीमा श्रेणी प्रति लेन-देन नई सीमा 24 घंटे की नई सीमा

शेयर बाजार निवेश 5 लाख 10 लाख

बीमा प्रीमियम 5 लाख 10 लाख

क्रेडिट कार्ड भुगतान 5 लाख 6 लाख

आभूषण खरीद 2 लाख 6 लाख

ट्रैवल 5 लाख 10 लाख

सरकारी ई-मार्केट प्लेस 5 लाख 10 लाख

UPI के फायदे 24x7 उपलब्धता: यह हफ्ते के 7 दिन, 24 घंटे काम करता है, यहां तक कि छुट्टियों में भी।

तुरंत ट्रांसफर: पैसा सेकंडों में एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाता है।

कई बैंकों, एक ऐप: एक ही UPI ऐप में आप अपने अलग-अलग बैंक के खाते जोड़ सकते हैं।

क्यूआर कोड : दुकानों पर बने QR कोड को स्कैन करके बिल का भुगतान करना बहुत आसान है। ना तो पैसे निकालने की जरूरत, ना ही ढेर सारा कैश्स रखने की।

बैंक डिटेल्स जरूरी नहीं: अब आपको लंबा खाता नंबर और IFSC कोड याद रखने या share करने की जरूरत नहीं। बस अपना VPA (जैसे name@bank) बता दें।