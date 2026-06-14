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बीयर बनाने वाली गोवा की ये कंपनी ला रही IPO, ₹24 करोड़ से ₹500 करोड़ पहुंचने की तैयारी!

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • MakaDi बीयर बनाने वाली गोवा स्थित कंपनी LB Brewers आने वाले सालों में अपना कारोबार ₹500 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है
  • कंपनी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में विस्तार के लिए IPO भी लाया जा सकता है
  • कंपनी का राजस्व करीब ₹24 करोड़ से बढ़कर इस वित्त वर्ष में ₹60 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है
बीयर बनाने वाली गोवा की ये कंपनी ला रही IPO, ₹24 करोड़ से ₹500 करोड़ पहुंचने की तैयारी!

गोवा की बेवरेज कंपनी एलबी ब्रूअर्स (LB Brewers) अपने क्राफ्ट बीयर ब्रांड ‘मकाDi’ और फंक्शनल ड्रिंक ‘बोरेचा’ के लिए जानी जाती है, आने वाले 4-5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हासिल करने की तैयारी में है। कंपनी ने साथ ही यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में विस्तार योजनाओं को गति देने के लिए आईपीओ (IPO) लाने पर भी विचार किया जा सकता है। कंपनी की यह महत्वाकांक्षी योजना भारतीय पेय पदार्थ बाजार में तेजी से बढ़ती मांग और नए उत्पादों की लोकप्रियता के दम पर तैयार की गई है।

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एलबी ब्रूअर्स की शुरुआत एक छोटे से होम-ब्रूइंग प्रयोग के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह एक तेजी से बढ़ती भारतीय बेवरेज कंपनी बन चुकी है। कंपनी की चीफ ग्रोथ ऑफिसर सारिका वर्षनेई के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में लगभग 24 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनी चालू वित्त वर्ष में 60 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी का मानना है कि जिस रफ्तार से उसके ब्रांड बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं, उसे देखते हुए 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।

कंपनी ने केवल क्राफ्ट बीयर तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि हेल्थ और फंक्शनल ड्रिंक्स सेगमेंट में भी कदम बढ़ाया है। हाल ही में कंपनी ने ‘लाइफ6’ नाम से CoQ10 युक्त फंक्शनल वॉटर लॉन्च किया है। CoQ10 एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। कंपनी का दावा है कि इस नए उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है।

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एलबी ब्रूअर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई अन्य कंपनियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं है। कंपनी अपनी उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह खुद नियंत्रित करती है। उसका मानना है कि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्पादन पर सीधा नियंत्रण जरूरी है। इसी सोच के साथ कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता में लगातार निवेश किया है। शुरुआत में जहां हर महीने सिर्फ 5,000 केस का उत्पादन होता था, वहीं अब ‘मकाDi’ के लिए यह क्षमता 40,000 केस और ‘बोरेचा’ के लिए 36,000 केस तक पहुंच चुकी है।

कंपनी ने पिछले एक साल में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल समेत करीब 10 राज्यों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है। ‘मकाDi’ फिलहाल यूएई, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फिलीपींस जैसे देशों में उपलब्ध है, जबकि कंपनी जल्द ही यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश करने की तैयारी कर रही है।

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तेजी से बढ़ते कारोबार, नए उत्पादों और अंतरराष्ट्रीय विस्तार को देखते हुए एलबी ब्रूअर्स अब भारतीय बेवरेज उद्योग में एक उभरते हुए बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आ रही है। अगर कंपनी अपने मौजूदा विकास की गति को बनाए रखती है, तो आने वाले वर्षों में इसका आईपीओ निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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