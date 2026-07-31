तेल के दाम पर बड़ा खतरा: अमेरिका-ईरान जंग के बीच क्रूड 20% उछला

पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अमेरिकी कच्चा तेल (WTI) करीब 84 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर स्थिर रहा, जबकि इस सप्ताह के दौरान यह 8 डॉलर से अधिक की रेंज में उछला। मार्च महीने के बाद यह पहली बार है, जब तेल की कीमतों में इतनी तेजी आई है। जुलाई महीने में अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत करीब 20 प्रतिशत बढ़ी है।

आईएमएफ की चेतावनी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में तेल संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। हालांकि, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल्दी खुल जाता है तो इसका प्रभाव कम हो सकता है।

दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ जे हैटफील्ड का कहना है, "हमारा अनुमान है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा, डब्ल्यूटीआई 80 से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेगा। अगर युद्ध समाप्त होता है, तो कीमतें 50 से 60 डॉलर के स्तर पर आ सकती हैं।"

क्यों लगी है तेल की कीमतों में आग अमेरिका-ईरान जंग का केंद्र बना होर्मुज: अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला जारी है, हालांकि होर्मुज के रास्ते निकलने वाले तेल में हाल के दिनों में कोई सुधार नहीं दिखा है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

सऊदी अरब की पहल और हूथी ती विद्रोहियों की चुनौती: सऊदी अरब ने 43 देशों के प्रतिनिधियों के साथ लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में नेविगेशन की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने पर चर्चा की है। यह कदम ईरान के सपोर्ट वाले हूती विद्रोहियों द्वारा पिछले सप्ताह सऊदी अरब पर लगाए गए नाकाबंदी का जवाब है।

हूती नेता अब्दुलमलिक अल-हूती ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब हमले करता है तो उनका जवाब और भी कड़ा होगा। इस समूह ने हाल ही में ऑयल फैसिलिटीज पर हमलों का दावा भी किया है।

काला सागर में भी संकट: मध्य पूर्व के अलावा, काला सागर में भी सप्लाई में रुकावट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कजाकिस्तान के कच्चे तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनल पर लोडिंग इस सप्ताह फिर से रोक दी गई है। अकेले इस महीने कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम सुविधा पर या वहां जाने वाले नौ जहाजों पर हमले हुए हैं, जो 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे अधिक है।

ट्रंप के सामने बड़ी दुविधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के अंत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चुनौती देने के लिए इजराइल के साथ युद्ध शुरू करने के बाद अब एक मुश्किल स्थिति में हैं। उन्हें दो विकल्पों के बीच फैसला करना है या तो ईरान के हमलों के जवाब में युद्ध को और बढ़ाएं, या ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अशांति को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करें।

ब्लूमबर्ग ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स की एसोसिएट डीन कैरोलिन किसेन के हवाले से लिखा है, "यह देखना बाकी है कि क्या यह विवाद और बढ़ेगा और क्या अमेरिका ट्रंप की धमकी के अनुसार जवाबी कार्रवाई करेगा, या यह अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर आपसी हमलों तक सीमित रहेगा।"

तेल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर असर तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर डेली यूज की वस्तुओं तक सब कुछ महंगा हो जाता है। अगर तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं, तो भारत जैसे आयातक देशों पर महहंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।