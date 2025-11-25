अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल, लैरी पेज बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति

संक्षेप: अमेरिकी शेयर बाजारों में सोमवार को टेक शेयरों में आए तेजी के तूफान का असर अमेरिकी अरबपतियों के नेटवर्थ पर दिखा। टेक बिलेनियर्स पर डॉलर की ऐसी बारिश हुई की अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल मच गई।

अमेरिकी शेयर बाजारों में सोमवार को टेक शेयरों में आए तेजी के तूफान का असर अमेरिकी अरबपतियों के नेटवर्थ पर दिखा। टेक बिलेनियर्स पर डॉलर की ऐसी बारिश हुई की अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल मच गई। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर लैरी पेज आ गए हैं। जेफ बेजोस चौथे से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं और वॉरेन बफे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 से बाहर हो गए हैं।

सोमवार को एक झटके में ही दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में से 9 की संपत्ति में करीब 65 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये सभी अरबपति अमेरिका के हैं और टेक बिजनेस से जुड़े हैं।

सबसे बड़ा फायदा एलन मस्क को सबसे बड़ा फायदा एलन मस्क को हुआ। टेस्ला के शेयर में 6 फीसद से अधिक की उड़ान से उनकी संपत्ति एक ही दिन में 19.1 अरब डॉलर बढ़ गई। इस उछाल के साथ ही एक बार फिर मस्क इस साल के टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अब उनकी दौलत 441 अरब डॉलर हो गई है।

दूसरे नंबर पर लैरी पेज सोमवार को दौलत बनाने में दूसरे नंबर पर लैरी पेज रहे और अमीरों की लिस्ट में ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सोमवार को इन्हें 14.9 अरब डॉलर का फायदा हुआ और इनकी कुल संपत्ति 272 अरब डॉलर हो गई है। इन्होंने ने लैरी एलिसन को दूसरे से तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है।

लैरी एलिसन और जेफ बेजोस का कम हुआ रुतबा इनके अलावा लैरी एलिसन को 3.20 अरब डॉलर का फायदा। इनकी कुल संपत्ति अब 257 अरब डॉलर है, जिसमें 64.4 अरब डॉलर इसी साल बढ़े हैं। वहीं अमेजन के शेयर 2.53% चढ़े तो जेफ बेजोस की संपत्ति 5.09 अरब डॉलर बढ़कर 248 अरब डॉलर हो गई।

मेटा के शेयर 3 प्रतिशत से अधिक उछले तो मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में शुक्रवार को 6.49 अरब डॉलर बटोर लिए। अब इनका नेटवर्थ 217 अरब डॉलर हो गया है। एनवीडिया के शेयर की कीमत 2% से अधिक उछले तो जेनसेंग हुआंग 3.13 अरब डॉलर लपक लिए। अब इनके पास 159 अरब डॉलर की संपत्ति है।