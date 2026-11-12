टाटा ग्रुप में बड़ा बदलाव: नोएल टाटा 4 कंपनियों के नहीं रहेंगे चेयरमैन, इन 2 से भी हो रही विदाई
मुख्य बातें
- Noel Tata: नोएल टाटा 4 कंपनियों ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद छोड़ेंगे
- नोएल टाटा के हटने के बाद टाटा इंटरनेशनल की कमान टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन संभालेंगे
- वहीं, वोल्टास का चेयरमैन सुनील डिसूजा को बनाया गया है
टाटा ग्रुप में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नोएल टाटा ग्रुप की छह कंपनियों के बोर्ड स्तर के पदों से हटने जा रहे हैं। वह 4 कंपनियों ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद छोड़ेंगे। इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन में वाइस चेयरमैन के पद से भी उनकी विदाई होगी।
इन पदों से हटने के बाद नोएल टाटा को चेयरमैन एमेरिटस बनाया जाएगा। हालांकि, वह टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन बने रहेंगे और टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में भी काम करते रहेंगे। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है।
इन कंपनियों में नए चेयरमैन की नियुक्ति
नोएल टाटा के हटने के बाद टाटा इंटरनेशनल की कमान टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन संभालेंगे। वहीं, वोल्टास का चेयरमैन सुनील डिसूजा को बनाया गया है। ट्रेट के चेयरमैन पद के लिए एजीबी एंड पार्टनर्स के को-फाउंडर बहराम वकील को नामित किया गया है।
वोल्टास में मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुंदन मेनन सीपी का कार्यकाल 24 मई 2027 को पूरा होगा। इसके बाद 25 मई 2027 से जयंत बालान पांच साल के लिए कंपनी के नए MD की जिम्मेदारी संभालेंगे।
रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत फैसला
टाटा ग्रुप के मुताबिक, नेाएल टाटा का इन पदों से हटना ग्रुप की स्थापित रिटायरमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच चल रहे मतभेदों से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले रतन टाटा ने भी 70 साल की उम्र पूरी होने पर ग्रुप की रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूटिव पद छोड़ दिए थे।
नोएल टाटा ने जून में ट्रेंट की सालाना आम बैठक (AGM) के दौरान ही चेयरमैन पद छोड़ने के अपने इरादे का संकेत दिया था। इसके बाद वोल्टास के AGM में भी उन्होंने कहा था कि यह कंपनी के चेयरमैन के तौर पर उनकी आखिरी बैठक होगी।
टाटा ग्रुप में नेतृत्व को लेकर मतभेद भी चर्चा में
हालांकि, यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है जब टाटा ग्रुप में नेतृत्व और गवर्नेंस को लेकर मतभेद सामने आए हैं। टाटा के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को फिर से पांच साल का कार्यकाल देने के प्रस्ताव का नोएल टाटा ने विरोध किया था। टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के प्रस्ताव पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी।
इसके अलावा उन्होंने फैसले लेने की प्रक्रिया और टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नामित डायरेक्टर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।
ऐसे में नोएल टाटा का छह कंपनियों के बोर्ड स्तर के पदों से हटना भले ही रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत बताया जा रहा है, लेकिन यह बदलाव टाटा ग्रुप के भीतर नेतृत्व और गवर्नेंस को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच काफी अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें