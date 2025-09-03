बाइक, कार, बीमा.…GST पर मिडिल क्लास को मिले बड़े तोहफे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56 वीं बैठक के बाद बताया कि अब दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के होंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य कर और कुछ पर 40 प्रतिशत कर भी होंगे।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में ना सिर्फ स्लैब स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है बल्कि रोजमर्रा की जरूरत के भी कई आइटम्स पर राहत दी गई है। कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिसका सीधा फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

- सभी टीवी सेट पर जीएसटी को 28 घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

- डिश वॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

- छोटी कारों एवं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 28 प्रतिशत की बजाए अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

रोजमर्रा के सामान भी सस्ते आम आदमी की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, प्री-पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।

-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

-कृषि वस्तुओं- ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

-सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया। वहीं, पान मसाला, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जिन वस्तुओं पर उपकर लग रहा है उनकी दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

33 जीवनरक्षक दवाओं पर राहत 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं, औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- अलग-अलग चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वैडिंग गॉज, डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

-बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर होगी।

-मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।