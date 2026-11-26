मुख्य बातें

प्रोविडेंट फंड यानी PF में पैसा जमा करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए आने वाले कुछ दिन से लेकर साल 2027 काफी अहम हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके तहत खाताधारकों को UPI और ATM के जरिए भी पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। वहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों में लेने का विकल्प भी मिलने वाला है।

EPFO की 19 नवंबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है। इनमें पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त 25% से घटाकर 10% करना और फाइनल निकासी के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने करना शामिल है।

इसके अलावा EPFO 3.0 के तहत टेक्निकल सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाने का काम चल रहा है। आइए जानते हैं पीएफ खाताधारकों के लिए ये 4 बदलाव क्या हैं और इनका फायदा कैसे मिलेगा।

1. EPFO 3.0 से बदल जाएगा पूरा सिस्टम EPFO अपनी तकनीकी व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए EPFO 3.0 पर काम कर रहा है। इसके तहत पीएफ खातों का प्रबंधन आसान होगा और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। नए सिस्टम को अगले 50 साल में करीब 200 करोड़ कर्मचारियों का डेटा संभालने की क्षमता के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO 3.0 को फरवरी 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके तहत संगठन पेपरलेस सर्विस की ओर बढ़ेगा। साथ ही, कोर बैंकिंग सिस्टम की तरह केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे कर्मचारियों को दूसरे शहर में नौकरी बदलने पर भी पीएफ से जुड़ी सेवाओं के लिए पुराने क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

2. UPI और ATM से निकाल सकेंगे पैसा? पीएफ खाताधारकों को जल्द ही पैसा निकालने के लिए लंबी ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस से राहत मिल सकती है। EPFO UPI के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए BHIM ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, UPI सुविधा दिसंबर 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत खाताधारक अपना कुल बैलेंस, निकासी के योग्य रकम और खाते में सुरक्षित रखी जाने वाली न्यूनतम राशि भी देख सकेंगे। हालांकि, ATM से निकासी की सुविधा को लेकर अभी स्पष्ट लॉन्च तारीख या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल UPI सुविधा को संभावित शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए।

3. रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा EPFO के नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारियों को पूरा फंड एक साथ निकालने की जरूरत नहीं है। इसके तहत रिटायर कर्मचारी हर महीने, 3 महीने या छह महीने में पैसा निकाल सकेंगे। इस सुविधा की खास बात यह है कि निकासी के बाद खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा सदस्य चाहें तो कुछ रकम एक साथ निकालकर बाकी पैसे को किस्तों में ले सकते हैं। ब्याज के बराबर रकम निकालने का विकल्प भी प्रस्तावित है।

शुरुआती चरण में 55 साल से अधिक उम्र और पांच लाख रुपये से ज्यादा PF बैलेंस वाले करीब 6.32 लाख सदस्यों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित बची हुई रकम निकाल सकेंगे या किस्तें जारी रख सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा के लिए स्कीम में जरूरी संशोधन होने बाकी हैं।

4. दूसरे लोग भी कर सकेंगे PF में योगदान EPFO अब पीएफ में योगदान की व्यवस्था को नौकरीपेशा कर्मचारियों से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत UAN से जुड़ी ऐसी सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे लोग खुद भी अपनी इच्छा से योगदान कर सकेंगे।

इसके अलावा थर्ड पार्टी के जरिए भी पीएफ खाते में छोटी-छोटी रकम जमा की जा सकेगी। उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक की ओर से डिलीवरी पार्टनर को मिलने वाली टिप या किसी अन्य व्यक्ति और संस्था की ओर से किया गया योगदान।

इसका फायदा गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए EPF स्कीम और इनकम टैक्स एक्ट में जरूरी संशोधन करने होंगे।