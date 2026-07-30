₹3,685 करोड़ का मुनाफा! SUV और ट्रैक्टर ने भरी इस कंपनी की तिजोरी; शेयर में आई तेजी
मुख्य बातें
- महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7% बढ़कर ₹3,685 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया
- कंपनी की आय 23% बढ़कर ₹41,920 करोड़ रही
- SUV, ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार की मजबूत मांग से कंपनी को बड़ा फायदा मिला और शेयर में तेजी देखी गई है
देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) 7% बढ़कर 3,685 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 3,450 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी की कुल आय (Revenue) 23% बढ़कर 41,920 करोड़ रुपये पहुंच गई। इन मजबूत नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली और कारोबार के दौरान शेयर करीब 1.3% चढ़कर 3,262 रुपये पर पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा की इस शानदार कमाई के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी SUV और ट्रैक्टर की जबरदस्त बिक्री रही। अप्रैल में कंपनी ने अपने SUV और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाई थीं, लेकिन इसका ग्राहकों की मांग पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके उलट, स्कॉर्पियो, थार और XUV जैसे लोकप्रिय मॉडल लगातार अच्छी बिक्री करते रहे। इसी वजह से कंपनी की ऑटोमोबाइल बिक्री मजबूत बनी रही और राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
ऑटो कारोबार ने किया शानदार प्रदर्शन
कंपनी के ऑटो कारोबार ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। ऑटो सेक्टर से आय 24.38% बढ़कर 31,033 करोड़ रुपये पहुंच गई। वहीं कुल ऑटोमोबाइल बिक्री 23% बढ़कर 3.04 लाख यूनिट रही। केवल यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की बिक्री 1.75 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S भी इस तिमाही में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV बनकर उभरी।
महिंद्रा का ट्रैक्टर बिजनेस भी कंपनी के लिए बड़ी ताकत साबित हुआ। कृषि क्षेत्र में अच्छी मांग और पहले किए गए टैक्स सुधारों का फायदा कंपनी को मिला। फार्म इक्विपमेंट बिजनेस की आय 19% बढ़कर 10,947 करोड़ रुपये हो गई, जबकि ट्रैक्टर बिक्री 18% बढ़कर 1.58 लाख यूनिट पहुंच गई। कंपनी का ट्रैक्टर बाजार में हिस्सा बढ़कर 44.9% हो गया, जो उसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।
कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा?
कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑटो-फार्म सेक्टर के सीईओ राजेश जेजुरीकर ने कहा कि पहली तिमाही में ऑटो और ट्रैक्टर दोनों कारोबार ने शानदार प्रदर्शन किया है। SUV और हल्के कमर्शियल वाहनों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि ट्रैक्टर बिजनेस ने भी मजबूत ग्रोथ दिखाई। उन्होंने बताया कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है।
मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रही कंपनी
भविष्य की डिमांड को देखते हुए महिंद्रा अब अपने उत्पादन पर भी बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक SUV दोनों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2027 के अंत तक ICE SUV उत्पादन क्षमता 60,000 से बढ़ाकर 70,000 यूनिट प्रति माह की जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता 8,000 से बढ़ाकर 12,000 यूनिट प्रति माह होगी। इसके बाद कुल पैसेंजर व्हीकल उत्पादन क्षमता 82,000 यूनिट प्रति माह तक पहुंच जाएगी, जिसे FY28 के अंत तक 92,000 यूनिट प्रति माह करने की योजना है।
ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने की भी घोषणा
इतना ही नहीं, कंपनी ने नागपुर में नया ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने की भी घोषणा की है। यह प्लांट FY29 के बाद शुरू होगा और FY31 तक महिंद्रा की कुल उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करने में मदद करेगा। इस विस्तार का उद्देश्य आने वाले सालों में नए SUV और इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी करना है।
आज का शेयर प्रदर्शन
शेयर बाजार में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। बुधवार के कारोबार में कंपनी का शेयर 2.17% यानी 69.80 रुपये की तेजी के साथ 3,291.60 रुपये पर कारोबार करता दिखा।
पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं कि महिंद्रा की SUV, इलेक्ट्रिक वाहन और ट्रैक्टर तीनों कारोबार मजबूत गति से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती मांग, बाजार हिस्सेदारी में इजाफा और बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना से कंपनी आने वाले सालों में भी तेज विकास की उम्मीद जता रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।