महिंद्रा ने बेच दिया इस बैंक का 3.45% हिस्सा, हुआ 64% का फायदा, क्यों हुई यह ब्लॉक डील?

संक्षेप: RBL Bank Share: आज आरबीएल बैंक के शेयरों में आज 2.4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बैंक के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से शेयरों की बिक्री की खबर है। दिग्गज कंपनी ने बैंक के अपने 3.45 प्रतिशत हिस्से को बेच दिया है।

Thu, 6 Nov 2025 01:24 PMTarun Pratap Singh मिंट
RBL Bank Share: आज आरबीएल बैंक के शेयरों में आज 2.4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बैंक के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से शेयरों की बिक्री की खबर है। दिग्गज कंपनी ने बैंक के अपने 3.45 प्रतिशत हिस्से को बेच दिया है। ब्लॉक डील के जरिए यह बिक्री हुई है। इस बिक्री की कुल वैल्यू 678 करोड़ रुपये है।

64% हुआ महिंद्रा को फायदा

महिंद्रा एंड महिंद्रा 2023 में 417 करोड़ रुपये में 3.5 प्रतिशत हिस्सा खरीद दिया था। तब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 197 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निवेश किया था। वहीं, कंपनी ने 321 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों की बिक्री की गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस बिक्री से 64 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

52 वीक हाई पर शेयर

आरबीएल बैंक के शेयर बीएसई में 326.15 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 331.80 रुपये तक पहुंच गया था। यह आरबीएल बैंक का 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 146 रुपये है। इस बैंक का मार्केट कैप 20116 करोड़ रुपये का है।

आरबीएल बैंक के शेयरों का भाव 2025 में 107 प्रतिशत चढ़ चुका है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा इस दौरान दोगुना हो चुका है।

2% महिंद्रा का शेयर

इस बिक्री की खबर से महिंद्रा के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर बीएसई में आज गुरुवार को 3603.45 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3674.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2360.45 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4.53 लाख करोड़ रुपये का है। पिछले एक साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

आरबीएल में होने जा रहा बदलाव

महिंद्रा की तरफ से शेयरों की बिक्री ऐसे समय में की गई है। जब Emirates NBD आरबीएल बैंक में 26850 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह कंपनी आरबीएल बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाह रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

