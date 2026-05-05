इस कार कंपनी का महा-धमाका: 42% बढ़ा Q4 का मुनाफा, शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹33 का डिविडेंड
महिंद्रा ने FY2025-26 की Q4 में शानदार प्रदर्शन किया है। मजबूत मांग और बेहतर संचालन के दम पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 42% बढ़कर ₹4,668 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि कुल रेवेन्यू 29% की बढ़त के साथ ₹54,982 करोड़ रहा है। कंपनी ने ₹33 प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है।
महिंद्रा की थार, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी जैसी दमदार गाड़ियों का जलवा न सिर्फ सड़कों पर, बल्कि शेयर बाजार और कंपनी के बही-खाते में भी साफ दिखाई दे रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने सोमवार, 4 मई 2026 को अपने चौथी तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। मजबूत बिक्री और गाड़ियों की भारी डिमांड के दम पर कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर ₹4,668 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹3,295 करोड़ था।
कमाई और रेवेन्यू में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ
चौथी तिमाही के दौरान कंपनी की कुल कमाई और राजस्व में भी शानदार इजाफा दर्ज किया गया है।
कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू:- पिछले साल के ₹42,599 करोड़ के मुकाबले 29% बढ़कर ₹54,982 करोड़ हो गया है।
मार्जिन में सुधार:- कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सुधरकर 8.5% हो गया है, जो पिछले साल 7.7% था।
स्टैंडअलोन मुनाफा:- अगर सिर्फ मुख्य कंपनी की बात करें, तो मुनाफा 53.3% बढ़कर ₹3,737 करोड़ रहा, जिसने बाजार के बड़े-बड़े विश्लेषकों के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया।
शेयरधारकों की हुई चांदी: ₹33 प्रति शेयर डिविडेंड
नतीजों की घोषणा के साथ ही महिंद्रा के बोर्ड ने अपने निवेशकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹33 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड (लाभांश) की सिफारिश की है। शेयरधारकों की मंजूरी मिलते ही यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
किस सेगमेंट ने की कितनी कमाई?
कंपनी की इस महाजीत के पीछे उसकी एसयूवी (SUV) गाड़ियों और ट्रैक्टरों की बंपर बिक्री का सबसे बड़ा हाथ रहा है।
1- ऑटो बिजनेस (गाड़ियां):-
यह महिंद्रा का सबसे कमाऊ सेगमेंट रहा। इस तिमाही में ऑटो बिजनेस का रेवेन्यू 32% बढ़कर ₹34,294 करोड़ रहा और इसका मुनाफा (PAT) 49% की छलांग लगाकर ₹2,553 करोड़ पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी ने कुल 3.07 लाख गाड़ियां बेचीं।
2- फार्म इक्विपमेंट (ट्रैक्टर):-
खेती-किसानी से जुड़े इस सेगमेंट का रेवेन्यू 26% बढ़कर ₹10,022 करोड़ रहा। कंपनी ने इस तिमाही में 1.20 लाख ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल से 36% अधिक है।
3- सर्विस बिजनेस:-
महिंद्रा के इस सेगमेंट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। इसका रेवेन्यू 23% बढ़कर ₹12,147 करोड़ और मुनाफा 64% बढ़कर ₹1,348 करोड़ हो गया।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय बाजार में उसकी एसयूवी और ट्रैक्टरों की पकड़ कितनी मजबूत है। बेहतर ऑपरेटिंग अनुशासन और शानदार मैनेजमेंट के दम पर कंपनी न केवल अपनी बिक्री बढ़ा रही है, बल्कि अपने निवेशकों की जेब भी लगातार भर रही है। सड़क से लेकर खेत तक, महिंद्रा का यह सफर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।