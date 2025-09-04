GST कटौती का असर... बाजार खुलते ही ऑटो कंपनियों के शेयर बने रॉकेट, SUV बनाने वाली कंपनी सबसे आगे

बाजार खुलने के साथ ही ऑटो कंपनियों के शेयर्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। सुबह 6.45 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 6.41% के उछाल के साथ 3495 रुपए पर पहुंच गया। आयशर मोटर्स का शेयर 2.66% के उछाल के साथ 6533.50 रुपए पर पहुंच गया।

भारत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल में GST कटौती का असर आज शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, यूनो मिंडा, टीवीएस मोटर्स, अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, हुंडई, हीरो मोटकॉर्प के साथ कई कंपनियों के शेयर्स मार्केट खुलने के साथ ही चढ़ गए। बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने इस देश में बिकने वाली छोटी कारों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स को घटाया है। इसमें थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियली इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं।

बाजार खुलने के साथ ही ऑटो कंपनियों के शेयर्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। सुबह 6.45 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 6.41% के उछाल के साथ 3495 रुपए पर पहुंच गया। आयशर मोटर्स का शेयर 2.66% के उछाल के साथ 6533.50 रुपए पर पहुंच गया। यूनो मिंडा का शेयर 2.29% के उछाल के साथ 1312.60 रुपए पर पहुंच गया। अपोलो टायर्स का शेयर 2.25% के उछाल के साथ 496.55 रुपए पर पहुंच गया। TVS मोटर का शेयर 1.61% के उछाल के साथ 3454.90 रुपए पर पहुंच गया।

बालकृष्ण इंडस्ट्री का शेयर 1.52% के उछाल के साथ 2398.05 रुपए पर पहुंच गया। MRF का शेयर 1.37% के उछाल के साथ 152500 रुपए पर पहुंच गया। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 1.29% के उछाल के साथ 5418.00 रुपए पर पहुंच गया। टाटा मोटर्स का शेयर 1.24% के उछाल के साथ 700.75 रुपए पर पहुंच गया। हुंडई का शेयर 1.06% के उछाल के साथ 2541.30 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह बजाज ऑटो का शेयर 0.89% के उछाल के साथ 9197.55 रुपए पर पहुंच गया।

ऐसा दिख रहा GST कटौती के असर >> ट्रैक्टरों पर GST दर को पहले के 12% स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया, जिसे काउंसिल ने हटा दिया था। इसके अलावा, ट्रैक्टर टायर और पुर्जों पर भी GST दर को पहले लागू 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।

>> पहली तिमाही में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कुल आय का 87% हिस्सा कृषि मशीनरी उत्पादों से आया, जिन पर GST दर में कटौती की गई है। ट्रैक्टर भी VST टिलर्स के पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

>> ट्रैक्टरों पर GST दर में कटौती का एक अन्य लाभार्थी महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसकी कुल घरेलू बिक्री का 33% ट्रैक्टर सेगमेंट से आता है। इस व्यवसाय ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी की कुल आय में 25% का योगदान भी दिया।

>> महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 3,550 रुपए के इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 6.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर 8.7% बढ़कर 4,000 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 4,420 रुपए से दूर हैं।

>> VST टिलर्स ट्रैक्टर्स के शेयर भी 4% बढ़कर 5,315 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी स्वराज इंजन्स के शेयर भी लगभग इतनी ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

कारों को लेकर नया GST स्लैब

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

350cc तक की मोटरसाइकिल भी सस्ती

टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो मोटरसाइकिल को खरीदना भी सस्ता हो गया है। खासकर 350cc और उससे कम कैपेसिटी इंजन वाले मॉडल पर अब 10% GST कम देना होगा। इन पर पहले 28% GST लगता था, जो 22 सितंबर से 18% हो जाएगा। इसका बड़ा फायदा रॉयल एनफील्ड को हो सकता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 350cc वाले कई मॉडल जैसे बुलेट, हंटर, क्लासिक शामिल हैं। अगस्त में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल बेचीं। जिसमें लगभग 80% मार्केट शेयर 350cc वाले मॉडल का ही रहा।