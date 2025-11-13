महिंद्रा और मैनुलाइफ का ज्वाइंट वेंचर, ग्रामीण भारत तक पहुंचेगी बीमा सुविधा

संक्षेप: रेगुलेटरी एप्रूवल मिल जाने के बाद यह नया वेंचर भारत में महिंद्रा और मैनुलाइफ के पहले से चल रहे सहयोग को और मजबूत करेगा। दोनों कंपनियों ने पहले 2020 में मिलकर महिंद्रा मैनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नाम की निवेश प्रबंधन कंपनी शुरू की थी, जो सफल रही है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैनुलाइफ मिलकर भारत में जीवन बीमा का एक नया ज्वाइंट वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी इसमें बराबर यानी 50-50 होगी। यह योजना अभी नियामकीय मंजूरी पर निर्भर है। रेगुलेटरी एप्रूवल मिल जाने के बाद यह नया वेंचर भारत में महिंद्रा और मैनुलाइफ के पहले से चल रहे सहयोग को और मजबूत करेगा। दोनों कंपनियों ने पहले 2020 में मिलकर “महिंद्रा मैनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट” नाम की निवेश प्रबंधन कंपनी शुरू की थी, जो सफल रही है।

इस नए जीवन बीमा वेंचर में कुल पूंजी निवेश लगभग 7,200 करोड़ रुपये होगा। दोनों कंपनियां इसमें समान रूप से निवेश करेंगी यानी प्रत्येक कंपनी अगले 5 वर्षों में करीब 1,250 करोड़ रुपये लगाएगी।

महिंद्रा ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनीश शाह ने इस नए बिजनेस के बारे में बताया, "नई तकनीक की मदद से यह कंपनी भारत में एक कुशल और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखने वाली बीमा कंपनी बनेगी। हमें पूरा विश्वास है कि यह व्यवसाय हमारे सभी निवेशकों के लिए बहुत मूल्य लेकर आएगा।"

वहीं मैन्यूलाइफ कंपनी के प्रमुख फिल विदरिंगटन ने कहा, "आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजार भारत में कदम रख रहे हैं। यह हमारे बिज को मजबूत करेगा और भविष्य की एक बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारी मजबूत उपस्थिति बनाएगा।"