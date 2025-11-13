Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mahindra and manulife joint venture insurance facility to reach rural India
महिंद्रा और मैनुलाइफ का ज्वाइंट वेंचर, ग्रामीण भारत तक पहुंचेगी बीमा सुविधा

महिंद्रा और मैनुलाइफ का ज्वाइंट वेंचर, ग्रामीण भारत तक पहुंचेगी बीमा सुविधा

संक्षेप: रेगुलेटरी एप्रूवल मिल जाने के बाद यह नया वेंचर भारत में महिंद्रा और मैनुलाइफ के पहले से चल रहे सहयोग को और मजबूत करेगा। दोनों कंपनियों ने पहले 2020 में मिलकर महिंद्रा मैनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नाम की निवेश प्रबंधन कंपनी शुरू की थी, जो सफल रही है।

Thu, 13 Nov 2025 08:03 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैनुलाइफ मिलकर भारत में जीवन बीमा का एक नया ज्वाइंट वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी इसमें बराबर यानी 50-50 होगी। यह योजना अभी नियामकीय मंजूरी पर निर्भर है। रेगुलेटरी एप्रूवल मिल जाने के बाद यह नया वेंचर भारत में महिंद्रा और मैनुलाइफ के पहले से चल रहे सहयोग को और मजबूत करेगा। दोनों कंपनियों ने पहले 2020 में मिलकर “महिंद्रा मैनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट” नाम की निवेश प्रबंधन कंपनी शुरू की थी, जो सफल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस नए जीवन बीमा वेंचर में कुल पूंजी निवेश लगभग 7,200 करोड़ रुपये होगा। दोनों कंपनियां इसमें समान रूप से निवेश करेंगी यानी प्रत्येक कंपनी अगले 5 वर्षों में करीब 1,250 करोड़ रुपये लगाएगी।

महिंद्रा ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनीश शाह ने इस नए बिजनेस के बारे में बताया, "नई तकनीक की मदद से यह कंपनी भारत में एक कुशल और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखने वाली बीमा कंपनी बनेगी। हमें पूरा विश्वास है कि यह व्यवसाय हमारे सभी निवेशकों के लिए बहुत मूल्य लेकर आएगा।"

वहीं मैन्यूलाइफ कंपनी के प्रमुख फिल विदरिंगटन ने कहा, "आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजार भारत में कदम रख रहे हैं। यह हमारे बिज को मजबूत करेगा और भविष्य की एक बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारी मजबूत उपस्थिति बनाएगा।"

यह नई कंपनी ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों तक पहुंच बनाएगी और बड़े शहरों में बीमा सुरक्षा के बेहतरीन समाधान पेश करेगी। सन 2047 तक "भारत के हर व्यक्ति के पास बीमा" इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी भारत की जनता की विभिन्न जरूरतों के हिसाब से लंबे समय तक चलने वाली बचत और सुरक्षा की योजनाएँ लेकर आएगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।