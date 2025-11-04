18% बढ़ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा, रेवेन्यू में भी जोरदार उछाल, शेयर में तेजी

Hindustan Hindi News
Tue, 4 Nov 2025 05:11 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Mahindra & Mahindra Q2 Result: ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने सितंबर 2025 में समाप्त हुई दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18% बढ़कर ₹4,521 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (₹3,841 करोड़) से अधिक है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से हाई मार्जिन वाले एसयूवी (SUVs) और ट्रैक्टर सेगमेंट की मजबूत मांग के कारण संभव हुई। बता दें कि आज मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर में 1 पर्सेंट की तेजी थी और यह 3,584.30 रुपये पर आ गया था।

रेवेन्यू में 21% की बढ़ोतरी

महिंद्रा का रेवेन्यू साल-दर-साल 21% बढ़कर ₹35,080 करोड़ रहा, जबकि पिछली साल की समान तिमाही में यह ₹28,919 करोड़ था। कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 23% बढ़कर ₹6,467 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹5,270 करोड़ था। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार दर्ज हुआ और यह 18.43% पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 18.22% था। यानी लगभग 21 बेसिस पॉइंट (bps) का सुधार।

वाहन बिक्री में 13% की वृद्धि

सितंबर तिमाही में कंपनी ने कुल 2,61,703 वाहन बेचे, जो पिछले साल की समान अवधि में बेचे गए 2,31,038 वाहनों की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाते हैं। एसयूवी (SUV) सेगमेंट में कंपनी की बिक्री 7% बढ़कर 1,45,503 यूनिट्स रही, जबकि पिछले वर्ष यह 1,35,962 यूनिट्स थी। महिंद्रा के आईसीई एसयूवी पोर्टफोलियो में शामिल हैं- बोलेरो, बोलेरो नियो, एक्सयूवी 3XO, थार, थार रॉक्स, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी700। वहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लाइनअप में शामिल हैं- XUV400, BE 6 और XEV 9e। कंपनी ने बताया कि एसयूवी वॉल्यूम पर जीएसटी पुनर्गठन और सितंबर 2025 की त्योहारी मांग का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जीएसटी संशोधन के बाद महिंद्रा के ICE SUVs की एक्स-शोरूम कीमतों में लगभग ₹1.56 लाख की कमी आई। साथ ही, कंपनी ने ₹1.29 लाख तक के अतिरिक्त ऑफर भी दिए, जिससे बिक्री को और गति मिली।

ट्रैक्टर बिक्री में 32% की छलांग

ट्रैक्टर सेगमेंट में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर वॉल्यूम 32% बढ़कर 1,22,936 यूनिट्स पहुंच गए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 93,382 यूनिट्स थे। इस वृद्धि के पीछे त्योहारी सीजन की मांग और अच्छे मानसून का योगदान रहा।

कंपनी ने क्या कहा

महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी आनंद शाह ने कहा, 'हम Q2 FY26 में पूरे समूह के मजबूत प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट हैं। ऑटो और फार्म दोनों क्षेत्रों ने मार्केट शेयर और लाभप्रदता में निरंतर बढ़त हासिल की है।' महिंद्रा के ऑटो और फार्म सेक्टर के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ राजेश जीतूरिकर ने कहा, 'हमारे ऑटो और फार्म व्यवसायों का मजबूत प्रदर्शन FY26 की दूसरी तिमाही में भी जारी रहा। हमने एसयूवी राजस्व शेयर में 390 बेसिस पॉइंट (bps) की सालाना बढ़त दर्ज की है, जबकि LCV (<3.5 टन) में 100 bps की वृद्धि हुई है। ट्रैक्टर सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर 50 bps बढ़कर 43% तक पहुंच गया है।'

