ट्रक और बस बिजनेस बेच रही महिंद्रा, यह है खरीदार, रॉकेट सा उड़ गए इसके शेयर
मुख्य बातें
- एसएमएल महिंद्रा के शेयर बुधवार को 20% चढ़कर 4565.50 रुपये पर पहुंच गए हैं
- एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद एसएमएल महिंद्रा के शेयरों में यह तेजी आई है
- महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ने 525 करोड़ रुपये में अपना ट्रक एंड बस बिजनेस सहायक इकाई एसएमएल महिंद्रा को बेचने की मंजूरी दी है
ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ने बुधवार को 525 करोड़ रुपये में अपना ट्रक एंड बस बिजनेस अपनी सहायक इकाई एसएमएल महिंद्रा को बेचने की मंजूरी दे दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक सिंगल इकाई के तहत कंसॉलिडेट करना चाहती है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है। इस बिजनेस अपडेट के बाद एसएमएल महिंद्रा (SML Mahindra) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एसएमएल महिंद्रा के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 4565.50 रुपये पर पहुंच गए हैं।
एसेट्स, पर्सनल लाइसेंस और लायबिलिटीज होंगी ट्रांसफर
महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (BTA) के तहत ट्रक एंड बस बिजनेस के स्लम्प सेल बेसिस पर सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजल की मंजूरी दे दी है। यह एग्रीमेंट 7 अगस्त 2026 को या इससे पहले पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, ट्रांजैक्शन 31 जनवरी 2027 तक हो सकता है। ट्रांसफर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक और बस बिजनेस के एंप्लॉयीज, एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंस, परमिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स और लायबिलिटीज शामिल हैं।
नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदने के बाद रिस्ट्रक्चरिंग
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2025 में सुमितोमो कॉरपोरेशन और इसुजु मोटर्स से एसएमएल इसुजु में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदी थी। नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदने के बाद महिंद्रा ने इसका नाम एसएमएल महिंद्रा कर दिया और अब कंपनी यह रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक एंड बस बिजनेस का रेवेन्यू 2989 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान महिंद्रा की ऑपरेशंस से मिलने वाली टोटल इनकम में इसकी हिस्सेदारी करीब 2 पर्सेंट रही। कंपनी ने कहा है कि डिवीजन की नेटवर्थ अलग से मेंटेन या रिपोर्ट नहीं की गई है।
662% उछल गए हैं एसएमएल महिंद्रा के शेयर
एसएमएल महिंद्रा (SML Mahindra) के शेयर पिछले 5 साल में 662 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 6 अगस्त 2021 को 598.90 रुपये पर थे। एसएमएल महिंद्रा के शेयर 29 जुलाई 2026 को 4565.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 538 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में एसएमएल महिंद्रा के शेयर 337 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 122 पर्सेंट की तेजी आई है। एसएमएल महिंद्रा के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 5341.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2700.15 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।