दिग्गज निवेशक ने खरीदे इस कंपनी के 2.9 लाख शेयर, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

Mahi Madhusudan Kela Portfolio Stock: दिग्गज निवेशक माही मधुसूदन केला एक बार फिर शेयर बाजार में चर्चा का विषय बन गए हैं। दिसंबर तिमाही (Q3) में उन्होंने एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.12% हिस्सेदारी खरीदी है। केला की 1.12% हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 2.9 लाख इक्विटी शेयरों के बराबर है। वह दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला की पत्नी हैं। बता दें कि माही केला का नाम जुड़ते ही किसी भी स्मॉलकैप या मिडकैप शेयर पर निवेशकों की नजर टिक जाती है, क्योंकि उनके निवेश को आमतौर पर कंपनी की मजबूत बुनियाद और भविष्य की ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है। कंपनी के शेयर 278 रुपये पर बंद हुए थे। अब कल मंगलवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।

कंपनी का कारोबार एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्मॉलकैप फाइनेंशियल कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे कारोबार में सक्रिय है। खास बात यह है कि इस कंपनी में पहले से ही डॉली खन्ना और संजिव धीरजभाई शाह जैसे दिग्गज निवेशक हिस्सेदार हैं। अब माही केला की एंट्री के बाद बाजार में इस शेयर को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। निवेशकों का मानना है कि इतने बड़े नामों का भरोसा कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी और बिजनेस मॉडल की मजबूती को दिखाता है।

लॉन्ग टर्म और वैल्यू बेस्ड निवेशक माही मधुसूदन केला को एक लॉन्ग टर्म और वैल्यू बेस्ड निवेशक माना जाता है। वे आमतौर पर उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं, जहां ग्रोथ की साफ संभावनाएं दिखती हों और वैल्यूएशन अभी बहुत महंगा न हो। मौजूदा समय में जब भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, ऐसे में उनका एमके ग्लोबल फाइनेंशियल में निवेश करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को अगले कुछ सालों में बाजार की गहराई बढ़ने से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।