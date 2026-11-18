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भारत के पूर्व करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर शानदार करियर समाप्त हो गया है। यह धोनी के फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। धोनी ने क्रिकेट के मैदान पर जो सफलताएं हासिल की हैं, वो ऐतिहासिक है। वहीं, कारोबार की दुनिया में भी उनका दबदबा है। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी ने स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी कंपनियों तक में निवेश किया है। इसके अलावा, विज्ञापन से भी इस भारतीय पूर्व विकेटकीपर ने जबरदस्त कमाई की है। आइए जानते हैं कि धोनी के पास कितनी दौलत है।

कितनी है दौलत? 2026 की हुरुन लिस्ट के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के पास 1,500 करोड़ रुपये की संपत्ति है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोहली और तेंदुलकर की तरह ही, धोनी के संपत्ति पोर्टफोलियो में ब्रांड, एंडोर्समेंट और निवेश शामिल हैं।

धोनी ने ड्रोन, फाइनेंशियल सर्विसेज और यूज्ड कार्स के क्षेत्र में निवेश किया है। उनके निवेश में सोलरस्क्वायर, ब्लूस्मार्ट, कार्स24, खाताबुक और सेंट्रिसिटी शामिल हैं। वह स्पोर्ट्सवियर ब्रांड Seven और फिटनेस वेंचर SportsFit World से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल क्लब चेन्नईयिन एफसी, माही रेसिंग टीम इंडिया और रांची के होटल माही रेजिडेंसी से भी उनका नाम जुड़ा है।

लग्जरी के साथ देसी लाइफस्टाल का तड़का धोनी की लाइफस्टाइल जितनी लग्जरी है, उतनी ही देसी भी है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित उनका फार्महाउस खास तौर पर चर्चा में रहता है। यहां ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाने से लेकर मुर्गीपालन और डेयरी फार्मिंग तक का काम किया जाता है। ईटी की एक खबर के मुताबिक रांची में 43 से 55 एकड़ तक फार्म फैला है। उन्होंने कड़कनाथ मुर्गीपालन में भी हाथ आजमाया।

अब आगे क्या? आईपीएल में बतौर क्रिकेटर संन्यास के बाद धोनी अब अपनी फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स में बतौर मेंटर (मार्गदर्शक) काम करेंगे। विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान धोनी की कप्तानी में सुपरकिंग्स ने पांच आईपीएल खिताब जीते। वह फ्रेंचाइजी के लिए 5,314 रन के साथ दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वह सुपरकिंग्स के लिए सर्वाधिक 272 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। धोनी ने दो सत्र के लिए राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स का भी प्रतिनिधित्व किया। उस समय 2013 के स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स पर आईपीएल से प्रतिबंध लगा दिया गया था।