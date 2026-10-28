315% बढ़ा महारत्न कंपनी का मुनाफा, फिर भी शेयर धड़ाम, 165 रुपये के नीचे पहुंचा शेयर का दाम

मुख्य बातें

महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजों के बाद भी कंपनी के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए हैं। सेल के शेयर बुधवार को BSE में 5.66 पर्सेंट की गिरावट के साथ 161.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 12 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। महारत्न कंपनी सेल का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 315 पर्सेंट बढ़ा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 209.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 124 रुपये है।

सेल को 1774 करोड़ रुपये का मुनाफा

महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का स्टैंडअलोन मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 315 पर्सेंट बढ़कर 1774 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 427 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हायर सेल्स वॉल्यूम्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से जुड़े उपायों की वजह से सेल के मुनाफे में यह उछाल आया है।

31,998 करोड़ रुपये रहा महारत्न कंपनी का रेवेन्यू

महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में करीब 20 पर्सेंट बढ़कर 31,998 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान यह 26,704 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर भी कंपनी की प्रॉफिटैबिलिटी में सुधार देखने को मिला है। तिमाही आधार पर सेल का मुनाफा 8.4 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुनाफा 1636 करोड़ रुपये था।

पहली छमाही में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया मुनाफा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का स्टैंडअलोन मुनाफा वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में करीब 207 पर्सेंट बढ़कर 3,410 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में सेल का स्टैंडअलोन प्रॉफिट 1112 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऑपरेशंस से मिला कंपनी रेवेन्यू 10.7 पर्सेंट बढ़कर 58,243 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 52,625 करोड़ रुपये था।