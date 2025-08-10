Maharatna psu defence company hal share may focus 12 august why know 600% चढ़ गया डिफेंस कंपनी का यह शेयर, अब रहेगी निवेशकों की पैनी नजर, 12 अगस्त अहम दिन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna psu defence company hal share may focus 12 august why know

600% चढ़ गया डिफेंस कंपनी का यह शेयर, अब रहेगी निवेशकों की पैनी नजर, 12 अगस्त अहम दिन

कंपनी अगले सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी। महारत्न पीएसयू ने 7 अगस्त को ही एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4,439 रुपये पर आ गए थे। इसमें 2% तक की गिरावट देखी गई थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 01:42 PM
share Share
Follow Us on
600% चढ़ गया डिफेंस कंपनी का यह शेयर, अब रहेगी निवेशकों की पैनी नजर, 12 अगस्त अहम दिन

HAL Share: सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर अगले सप्ताह कारोबार के दौरान फोकस में रहेंगे। दरअसल, कंपनी अगले सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी। महारत्न पीएसयू ने 7 अगस्त को ही एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4,439 रुपये पर आ गए थे। इसमें 2% तक की गिरावट देखी गई थी। बता दें कि कंपनी के शेयर ने पिछले पांच साल में 600% तक का तगड़ा रिटर्न दिया है।

क्या है डिटेल

गुरुवार (7 अगस्त) को एक्सचेंज फाइलिंग में, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की बैठक मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को तय है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। एचएएल ने नियामक फाइलिंग में बताया, '...यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।' बता दें कि एचएएल ने 14 मई को दोपहर लगभग 1.19 बजे अपनी Q4 FY25 आय घोषित की थी। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि पीएसयू मंगलवार, 12 अगस्त को लगभग उसी समय अपनी Q1 FY26 आय की घोषणा कर सकती है।

कैसे थे मार्च तिमाही के नतीजे

डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनी एचएएल का समेकित शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत घटकर 3,977 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 4,309 करोड़ रुपये था। जनवरी-मार्च तिमाही में एचएएल का परिचालन राजस्व 13,700 करोड़ रुपये रहा। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से एचएएल के शेयरों में गिरावट आ रही है और पिछले एक महीने में इसमें 11.23 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कंपनी का कारोबार

पीएसयू रक्षा कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में 23 दिसंबर, 1940 को श्री वालचंद हीराचंद द्वारा तत्कालीन मैसूर सरकार के सहयोग से भारत में विमान निर्माण के उद्देश्य से बैंगलोर में की गई थी। जनवरी 1951 में, HAL को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।