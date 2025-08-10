600% चढ़ गया डिफेंस कंपनी का यह शेयर, अब रहेगी निवेशकों की पैनी नजर, 12 अगस्त अहम दिन

कंपनी अगले सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी। महारत्न पीएसयू ने 7 अगस्त को ही एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4,439 रुपये पर आ गए थे। इसमें 2% तक की गिरावट देखी गई थी।

HAL Share: सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर अगले सप्ताह कारोबार के दौरान फोकस में रहेंगे। दरअसल, कंपनी अगले सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी। महारत्न पीएसयू ने 7 अगस्त को ही एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4,439 रुपये पर आ गए थे। इसमें 2% तक की गिरावट देखी गई थी। बता दें कि कंपनी के शेयर ने पिछले पांच साल में 600% तक का तगड़ा रिटर्न दिया है।

क्या है डिटेल गुरुवार (7 अगस्त) को एक्सचेंज फाइलिंग में, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की बैठक मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को तय है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। एचएएल ने नियामक फाइलिंग में बताया, '...यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।' बता दें कि एचएएल ने 14 मई को दोपहर लगभग 1.19 बजे अपनी Q4 FY25 आय घोषित की थी। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि पीएसयू मंगलवार, 12 अगस्त को लगभग उसी समय अपनी Q1 FY26 आय की घोषणा कर सकती है।

कैसे थे मार्च तिमाही के नतीजे डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनी एचएएल का समेकित शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत घटकर 3,977 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 4,309 करोड़ रुपये था। जनवरी-मार्च तिमाही में एचएएल का परिचालन राजस्व 13,700 करोड़ रुपये रहा। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से एचएएल के शेयरों में गिरावट आ रही है और पिछले एक महीने में इसमें 11.23 प्रतिशत की गिरावट आई है।