महारत्न कंपनी का शेयर 2 दिन में 13% उछला, 4185 करोड़ रुपये का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

संक्षेप: महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5% से ज्यादा चढ़कर 284.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार दूसरे दिन उछले हैं। 2 दिन में कंपनी के शेयर 13% चढ़ गए हैं।

महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 284.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार दूसरे दिन उछले हैं। 2 दिन में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर 13 पर्सेंट चढ़ गए हैं। महारत्न कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने कैपेक्स गाइडेंस को 28000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32000 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने कैपिटलाइजेशन गाइडेंस को बढ़ाकर 22000 करोड़ रुपये कर दिया है, पहले 20000 करोड़ रुपये का एस्टिमेट था।

महारत्न कंपनी को हुआ है 4185 करोड़ रुपये का मुनाफा

महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid) का मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 8 पर्सेंट बढ़कर 4185 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 3862 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तिमाही आधार पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का मुनाफा 17 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी को 3566 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10 पर्सेंट बढ़कर 12,395 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 11,233 करोड़ रुपये था।