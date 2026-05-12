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बाजार में भूचाल के बीच रॉकेट बना तेल कंपनी का शेयर, 4 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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घरेलू बाजार में हाहाकार के बीच ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर 7% से अधिक के उछाल के साथ 490.90 रुपये पर बंद हुए। सरकार ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रॉडक्शन पर रॉयल्टी रेट्स घटा दिए हैं, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया।

बाजार में भूचाल के बीच रॉकेट बना तेल कंपनी का शेयर, 4 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी

घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को हाहाकार देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को 1456 अंक लुढ़क गया। गिरावट की इस आंधी में भी महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 490.90 रुपये पर बंद हुए। कारोबार के दौरान महारत्न कंपनी के शेयरों ने 498.80 रुपये के लेवल को भी छुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

इस वजह से उछल गए महारत्न कंपनी के शेयर
केंद्र सरकार ने डीपवाटर और अल्ट्रा-डीपवाटर ब्लॉक्स समेत फील्ड्स की कई कैटेगरीज से होने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रॉडक्शन पर रॉयल्टी रेट्स घटा दिए हैं। सरकार ने यह कदम घरेलू एक्सप्लोरेशन और आउटपुट बढ़ाने के लिए उठाया है। रॉयल्टी रेट्स घटाए जाने के बाद मंगलवार को ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों में अच्छी तेजी आई। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने क्रूड ऑयल और गैस प्रॉडक्शन पर रॉयल्टी घटाए जाने से जुड़े कदम को दोनों कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव बताया है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

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4 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी
महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2012 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने जनवरी 2017 में 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, महारत्न कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2018 में 1:2 के रेशियो में और जुलाई 2024 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को दोनों पर हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।

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463% से ज्यादा उछल गए हैं ऑयल इंडिया के शेयर
महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 463 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। ऑयल इंडिया के शेयर 14 मई 2021 को 86.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 मई 2026 को 490.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 233 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में ऑयल इंडिया के शेयर 187 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर करीब 18 पर्सेंट चढ़ गए हैं। महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 524.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 384.60 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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