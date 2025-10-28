घाटे से मुनाफे में आई महारत्न कंपनी, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, 168 रुपये तक जा सकते हैं शेयर

संक्षेप: महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है। कंपनी को सितंबर तिमाही में 7817.55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है।

महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इंडियन ऑयल के शेयर मंगलवार को उछाल के साथ 157.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है, इसी के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों में तेजी आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि महारत्न कंपनी के शेयरों में और तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंडियन ऑयल के शेयर 168 रुपये तक जा सकते हैं।

घाटे से मुनाफे में आई है महारत्न कंपनी

महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है। सितंबर तिमाही में इंडियन ऑयल को 7817.55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में इंडियन ऑयल को 169.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बेहतर मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 14.7 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 6813.71 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2.06 लाख करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 3.9 पर्सेंट बढ़ा है।