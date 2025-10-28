Hindustan Hindi News
घाटे से मुनाफे में आई महारत्न कंपनी, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, 168 रुपये तक जा सकते हैं शेयर

संक्षेप: महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है। कंपनी को सितंबर तिमाही में 7817.55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है।

Tue, 28 Oct 2025 10:48 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इंडियन ऑयल के शेयर मंगलवार को उछाल के साथ 157.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है, इसी के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों में तेजी आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि महारत्न कंपनी के शेयरों में और तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंडियन ऑयल के शेयर 168 रुपये तक जा सकते हैं।

घाटे से मुनाफे में आई है महारत्न कंपनी
महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में लौटी है। सितंबर तिमाही में इंडियन ऑयल को 7817.55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में इंडियन ऑयल को 169.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बेहतर मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 14.7 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 6813.71 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2.06 लाख करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 3.9 पर्सेंट बढ़ा है।

IOC के शेयर को मिला 168 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC) को ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 168 रुपये का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि कंपनी ने कंसेन्सस और अपने खुद के कोर प्रॉफिट एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ दिया है। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग के साथ 160 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

