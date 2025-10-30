Hindustan Hindi News
Maharatna HPCL Share jumped over 2 Percent today hits 52 week High company profit surged 2598 Percent
नई ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, 2598% बढ़ा है मुनाफा, 3 बार दिया बोनस शेयर का तोहफा

नई ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, 2598% बढ़ा है मुनाफा, 3 बार दिया बोनस शेयर का तोहफा

संक्षेप: महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयर गुरुवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा 2598% बढ़ा है।

Thu, 30 Oct 2025 04:44 PM
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एचपीसीएल (HPCL) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 2 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 478.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुनाफे में जोरदार उछाल आया है, इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। महारत्न कंपनी अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

2598% बढ़ा है HPCL का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एचपीसीएल (HPCL) का टैक्स भुगतान के बाद कंसॉलिडेटेड मुनाफा 3859 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 143 करोड़ रुपये था। सालाना आधार पर महारत्न कंपनी का प्रॉफिट 2598 पर्सेंट बढ़ा है। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात करें तो एचपीसीएल (HPCL) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 7970 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का छमाही मुनाफा करीब 10 गुना बढ़ा है। स्टैंडअलोन आधार पर चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एचपीसीएल का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 3830 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 631 करोड़ रुपये था।

हर शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड
चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) का रेवेन्यू 1,10,323 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1,08,196 करोड़ रुपये था। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2025 फिक्स की है। सितंबर 2025 तिमाही में एचपीसीएल के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में तेज सुधार देखने को मिला है और यह 8.80 डॉलर प्रति बैरल रहा है।

3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) ने साल 2016 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। महारत्न कंपनी HPCL ने सितंबर 2016 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर दिया। यानी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जून 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिया है।

