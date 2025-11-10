Hindustan Hindi News
महारत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, फाइटर जेट इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी से की है बड़ी डील

संक्षेप: हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर 3% से अधिक के उछाल के साथ 4792.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने एयरक्रॉफ्ट इंजन्स के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील की घोषणा की थी, उसी के बाद महारत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल आया है।

Mon, 10 Nov 2025 05:26 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को रॉकेट सी तेजी आई है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4792.95 रुपये पर पहुंच गए। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स ने एयरक्रॉफ्ट इंजन्स के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील की घोषणा की थी, उसी के बाद महारत्न कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 5166 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3045.95 रुपये है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 4789.50 रुपये पर बंद हुए।

अमेरिकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट (LCA) Mk1A प्रोग्राम के लिए इंजन और सपोर्ट पैकेज के खातिर अमेरिकी इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट पर 7 नवंबर 2025 को दस्तखत हुए हैं। एयरक्रॉफ्ट इंजन की डिलीवरी साल 2027 से 2032 के बीच होनी है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सितंबर 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 97 LCA Mk1A एयरक्रॉफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे।

1140% उछल गए हैं महारत्न कंपनी के शेयर
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर पिछले 5 साल में 1140 पर्सेंट चढ़ गए हैं। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर 20 नवंबर 2020 को 386 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 नवंबर 2025 को 4789.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयरों में 576 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। पिछले तीन साल में महारत्न कंपनी के शेयरों में 286 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस साल 28 फरवरी से लेकर अब तक कंपनी के शेयर 55 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांट चुकी है। कंपनी ने सितंबर 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा।

