महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा, 5 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों ने 24 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। गेल (इंडिया) के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 24 साल में 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इस साल अब तक 15 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। गेल (इंडिया) के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। हालांकि, लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को कंपनी के शेयरों ने मालामाल कर दिया है। गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 24 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। यानी, 24 साल पहले महारत्न कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाकर उसे अब तक बनाए रखने वाले इनवेस्टर्स अब करोड़पति बन गए हैं। गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 24 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

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1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 15 मार्च 2002 को 9.58 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 15 मार्च 2002 को गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 10,438 शेयर मिलते। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने साल 2002 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर इन बोनस शेयरों की संख्या को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 83,502 पहुंच जाती है। गेल इंडिया के शेयर 16 मार्च 2026 को 146.06 रुपये पर बंद हुए हैं। करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से इन शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.21 करोड़ रुपये पहुंच गई है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया है।

5 बार बोनस शेयर का तोहफा

महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने पिछले 24 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अक्टूबर 2008 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। महारत्न कंपनी ने मार्च 2017 में 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने मार्च 2018 में भी 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने जुलाई 2019 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अपना आखिरी बोनस शेयर सितंबर 2022 में 1:2 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटे हैं।