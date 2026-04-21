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महारत्न कंपनी के शेयरों ने बना दिया रिकॉर्ड, 15 साल की ऊंचाई पर पहुंचा दाम, एक्सपर्ट बोले- और चढ़ेंगे शेयर

Apr 21, 2026 03:23 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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महारत्न कंपनी सेल के शेयर मंगलवार को 15 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर जनवरी 2011 के बाद अपने हाइएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। सेल के शेयरों को 200 रुपये का टारगेट मिला है।

महारत्न कंपनी के शेयरों ने बना दिया रिकॉर्ड, 15 साल की ऊंचाई पर पहुंचा दाम, एक्सपर्ट बोले- और चढ़ेंगे शेयर

महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महारत्न कंपनी सेल के शेयर 15 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सेल के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 3 पर्सेंट के उछाल के साथ 177.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। मजबूत बिजनेस आउटलुक की वजह से सेल के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। इस साल अप्रैल में अब तक सेल के शेयरों में 17 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले एक महीने में सेल के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। सेल का मार्केट कैप मंगलवार को 72,360 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

जनवरी 2011 के बाद हाइएस्ट लेवल पर सेल के शेयर
महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के शेयर जनवरी 2011 के बाद से अपने हाइएस्ट लेवल पर जा पहुंचे हैं। सेल के शेयरों ने मंगलवार को अपने पिछले हाई 175.65 रुपये को पीछे छोड़ दिया। कंपनी के शेयर मई 2024 में इस स्तर पर थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों का अब तक का उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) 292.50 रुपये है। कंपनी के शेयर 13 दिसंबर 2007 को इस स्तर पर थे।

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क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउस
ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म जियोजित इनवेस्टमेंट्स ने भी सेल के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और कंपनी के शेयरों के लिए 199 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है। सेल की क्रूड स्टील कैपेसिटी 20 MTPA की है। कंपनी 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऑपरेट करती है।

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एक साल में 51% से ज्यादा उछल गए सेल के शेयर
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के शेयर पिछले एक साल में 51 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। महारत्न कंपनी के शेयर 21 अप्रैल 2025 को 116 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अप्रैल 2026 को 177.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सेल के शेयरों में पिछले 6 महीने में 35 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 4 महीने की बात करें तो सेल के शेयर 40 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 3 साल में सेल के शेयरों में 115 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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