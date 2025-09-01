Maharatna company RPP Infra shares surge 20 percent after 1126 crore rupees order win from BHEL महारत्न कंपनी से मिला ₹1125 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, लगा 20% का अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna company RPP Infra shares surge 20 percent after 1126 crore rupees order win from BHEL

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:37 PM
महारत्न कंपनी से मिला ₹1125 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, लगा 20% का अपर सर्किट

RPP Infra shares: आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह 157.76 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी के पीछे एक ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा भारत भर में विभिन्न परियोजना स्थलों पर फैक्ट्री-तैयार संरचनाओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए ₹1,125.94 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है।

क्या है डिटेल

29 अगस्त को जारी किए गए एक लेटर ऑफ अवार्ड के माध्यम से दिए गए इस ऑर्डर को 60 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। कंपनी के अनुसार, यह सौदा उसकी विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भेल द्वारा बड़े पैमाने पर जटिल परियोजनाओं को पूरा करने की उसकी क्षमता में दिखाए गए विश्वास को दर्शाता है।

आरपीपी इंफ्रा ने कहा कि यह ऑर्डर न केवल उसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समान परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के अवसर भी खोलेगा। इसमें अत्याधुनिक फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना और बीएचईएल की राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले फैक्टरी-फिनिश्ड स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति शामिल है। आरपीपी इंफ्रा ने इस ऑर्डर को एक ऐसा मानक बताया जो भारत के इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। बता दें कि साल 1995 में निगमित आरपीपी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सड़क, भवन, औद्योगिक संरचना, बिजली, सिंचाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कई बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगी हुई है।

