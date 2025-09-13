महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 47 लाख रुपये, 4 बार बांटे हैं बोनस शेयर
महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल ने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। 20 साल में इंडियन ऑयल ने 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।
महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इंडियन ऑयल ने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। महारत्न कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। पिछले 20 साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।
1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 47 लाख रुपये से ज्यादा
महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर 16 सितंबर 2005 को 36.25 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 16 सितंबर 2005 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 2755 शेयर मिलते। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,060 पहुंच जाती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर 12 सितंबर 2025 को BSE में 142.65 रुपये पर बंद हुए हैं। इस हिसाब से 33,060 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 47.16 लाख रुपये पहुंच जाती है।
20 साल में 4 बार बोनस शेयर का तोहफा
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। महारत्न कंपनी ने अक्टूबर 2009 में अपने निवेशकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने अक्टूबर 2016 और मार्च 2018 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जून 2022 में 1:2 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगस्त 2003 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है। हालांकि, हमने अपने कैलकुलेशन में केवल पिछले 20 साल में दिए गए बोनस शेयरों को शामिल किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया है।